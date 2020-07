Tartışmasız Bodrum deyince akla ilk tüm ihtişamıyla, tarihi dokusuyla, yaşanmışlıklarıyla kalesi gelir. 2.5 yıllık restorasyon çalışmalarının ardından merakla beklenen kalenin kapısı bu hafta ziyarete açıldı. Hatırlayacaksınız, restorasyon süreci birçok tartışmaya sebep olmuştu. Nedeni ise UNESCO'nun korunması gerekli kültür varlıkları aday listesinde yer alan Bodrum Kalesi ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin yenileme çalışmaları kapsamında dokusunun bozulacağının düşünülmesiydi ancak gördüğüm kadarıyla sonuç pek de söylenilenler gibi olmamış. Restorasyon, tarih bilincinden yoksun değil, aksine koruma odaklı yapılmış, güzellikler katledilmemiş, daha gurur verici hale getirilmiş. Restorasyona karşı çıkanlar bence geçmiş söylemlerini unutup bu yeniliklerle gurur duymalılar. Neden mi?



GECE UYGULAMASI

Çünkü gezmek için hiç eksiksiz iki-üç saatinizi ayırmanız gereken kalede birçok yenilik var. Kalenin yeni halinde surlar güçlendirilmiş, eserlerin bakımı yapılmış, 7-8 kulenin bütün restorasyonları, onarımları tamamlanmış. Bu arada Bodrum Kalesi, Türkiye'de ilk defa yapılan uygulamayla 10.00-22.00 saatleri arasında gezilebilecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, özellikle batığın olduğu bölgede çok ciddi bir çalışma yapıldığından ve cam müzesi kısmında bir yenilik olduğundan bahsetti. Öte yandan restorasyon sürecinde yeni alanlar keşfedilmiş.



Kullanılmayan atıl durumda olan yerlerde ise çevre düzenlemesiyle yeni köşeler yaratılmış. İtalyan, Alman, Fransız ve İspanyol kuleleri, Karya Güzeli Sergi Salonu ve Serçe Limanı Batığı'nın olduğu bina hizmete açılmış. Bodrum'un tanıtımında büyük etkisi olan kale, uluslararası profesyonel fotoğraf sanatçılarını ağırlamak için hazır.



Esas mesele döner fiyatı değil başkanın talihsiz açıklamaları

İngiliz basını, Türkiye turizm sektöründe talep edilen fahiş fiyatlara dikkat çekiyor. The Sun'daki haberlerde; Bodrum'daki fahiş fiyatlar nedeniyle İngiliz turistlerin Türkiye'de tatil yapmaktan kaçınabileceği belirtiliyor. Daily Mail ve Mirror gibi gazetelerin yaptığı haberlerde de Türkiye'de turistlerin bir kebap için 43 pound, denize girmek için ise 62 pound vermek zorunda kaldığı aktarılıyor. Aynı haberlerde Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ve yerel yönetimin, düzenlenen basın toplantısında bu fiyatları savunduğuna da dikkat çekiliyor. Nasıl çekilmesin; başkanın öyle gereksiz bir açıklaması var ki... Kendisi "Biz turistin cebindeki paranın hepsini almakla mesulüz" diyor. Bence mesul olunması gereken turistin güvenliği, sağlığı, konforu olmalı. Bir de bitmek bilmeyen şu yol çalışmalarını tamamlasa yeterli. Dünya basınında 'Türkler turistleri kazıklıyor' dedirtmek, telafisi olmayan açıklamalar... Hem turizme, hem de ülkeye büyük zarar verir. Bakın Hollanda ve Belçika'da, AD gazetesi, VTM Televizyonu ve HLN gazetesinin de aralarında bulunduğu çok sayıda medya organında çıkan haberlerde 'Bir porsiyon kebap 48 Euro' diye belirtilerek Türkiye'deki yiyecek içecek sektörünün umutsuzca tatil sezonunun maddi hasarını telafi etmeye çalıştığı yazıyor. Aslında buradaki esas mesele fiyatlar değil, başkanın açıklamaları. Ne lahmacun, ne döner, ne şezlong; Bodrum'a atılan büyük kazık, Başkan'ın attığı kazıktır. Başkan kendi ayağına sıktı. Esnaf kendisini toplamaya çalışırken bu yapılır mı?



Kaleiçi konserleri kaçmaz!

Bodrum'da kültür sanat etkinlikleri, tedbirlerle hayata geçirilmeye başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Kaleçi'nde düzenlenecek heyecan verici bir program hazırladı. Şef Musa Göçmen'in The Funtime of The Opera performansından tutun da Necip Fazıl Kısakürek'in 'Reis Bey' başlıklı tiyatro oyununa kadar kaçırılmaması gereken etkinlikler var. Bir yere not etmek isterseniz;12 Temmuz'da Reis Bey, 21- 22 Temmuz'da Hisseli Harikalar Kumpanyası sahnelenecek. Etkinlikler, saat 21.00'de başlayacak. Bu arada kaçırılmaması gereken bir diğer etkinlik ise 2. Muğla İdil Biret Müzik Festivali. 20 ve 23 Temmuz'da, Bodrum Antik Tiyatro'da düzenlenecek festivalde dört piyanist, Beethoven'in beş piyano konçertosunu, şef Münif Akalın yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası eşliğinde seslendirecek.