Geçtiğimiz pazar günü Türk kadını ve tiyatrosu için bir milat olan Afife Jale'nin hayatının beyazperdeye uyarlanacağını yazmıştım. O günden beri telefonlarım susmuyor çünkü Afife'nin filmini yapmak isteyen bir değil birçok kişi varmış. Bir gazeteci dostumun Alis Eser Yurtseven ve Caner Kılıç'la birlikte yazdığı Afife filmi, yaşanan pandemi süreci sebebiyle yapımcılarla görüşme aşamasında kalmış. Hatta Afife'yi canlandırması için geçtiğimiz yıl rol aldığı 'İçeridekiler' filmiyle ödüller kazanan Gizem Erman Soysaldı'nın ismi geçiyormuş. Afife Jale'ye olan fiziki benzerliğinden ziyade Soysaldı, senaryoyu çok beğenmiş ve bir an önce sete çıkmak için gün sayıyormuş.



Filmin yönetmenliğini yapması için de Andaç Haznedaroğlu'yla görüşülmüş. Haznedaroğlu da Afife ile Selahattin Pınar'ın aşkı üzerine kurulan bu kapsamlı dönem filmine olumlu yaklaşmış. Bütçesiyle ilgili planlamanın yapıldığı film için yapımcılarla ve dijital platformlarla görüşmeler yoğun şekilde devam ediyormuş. Başka bir yapımcı da "Kafamızda bu hikayeyi çekmek vardı, bak geç kalmışız" diye aradı. Afife'yi oynayacak oyuncuların kesinlikle Afife ödülü almış oyuncu olması gerekiyor diye de ayrı bir gündem var. Özetle Afife'de ortalık karışık; filmi kim çekecek, Afife'yi kim oynayacak merakla bekliyorum.



Sinema sahibinin yapımcı ve dağıtıcı olması etik mi?

Sinema endüstrisinin üç önemli ayağı vardır; yapım, dağıtım ve gösterim. Bunun tek bir çatı altında yapıldığı örneklerine bir süredir rastlıyoruz. Şu günlerde Klan Film Makers/Fanatik Film/Mars Entertainment ortak yapımı olarak sete çıkmaya hazırlanan 'Afife' filminde; bir sinema zincirinin hem yapımcı, hem dağıtımcı olmasının ne kadar etik olduğu tartışılıyor. Esasen uzun yıllardır süren bir tartışma bu. Sektörün lideri Mars Cinema Group, yerli yapımlara destek olmak için yapımcılara belli bir bütçe ayırıyor. Siz bu duruma ister destek deyin, ister 'Ülkenin sinema zevki bir grubun insafına bırakılıyor' diye düşünün, siz hangisine inanmak isterseniz. 1948'de Paramount'a açılan antitekel davasını hatırlayalım. Paramount, Mars'ın şu an yaptığı gibi hem sinema yapımcılığı yapıyor, hem de yapımcılığını yaptığı filmleri gösterime sokup dağıtıyordu. Ancak kararname, sinema dünyasında tekelciliğin önüne geçmek için atılmış en önemli adımlardan biriydi ve bu yasaklandı. Bizde Rekabet Kurulu'nun buna ne dediği sektörde büyük merak konusu...



İstanbul Film Festivali'nde açık hava gösterimler

Merakla beklediğimiz, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, T.C.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen İstanbul Film Festivali'nin Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması nihayet başladı. Gösterimler, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) iş birliğiyle 28 Temmuz'a kadar yapılacak yarışmalarda, 11 uzun metrajlı ve 12 kısa film yer alacak. SSM'de kurulacak açık hava sinemasında her gece 21.00'de bir uzun ve bir kısa metrajlı film gösterilecek. Gösterimler, film ekiplerinin katılımıyla yapılacak. Yarışmalarda yer alan filmler, aynı tarihlerde festivalin çevrimiçi sitesi filmonline. iksv.org'da gösterime açılacak. 39. İstanbul Film Festivali'nin diğer gösterimleri ise 9-20 Ekim arasında yapılacak. Filmekimi ile birlikte gerçekleştirilecek festivalin zengin programı, ilerleyen tarihlerde festivalin sosyal medya ve kanallarında ve internet sitesinde duyurulacak.