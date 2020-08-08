Pandemi sürecinde özlenenler meselesi herkesin birbiriyle ilgili en merak ettiği konulardan biriydi. 'Karantinan nasıl geçti, bu süreçte en çok neyi özledin?' soruları günlük sohbetlere hızla dahil oldu. Sahi en çok neyi özledik? Sosyalleşmek kadar sergi gezmeyi, tiyatro izlemeyi, konsere ya da sinemaya gitmeyi özledik. Aylar sonra ilk tiyatro deneyimim Bodrum Zai Yaşam'daydı. Ali Poyrazoğlu'nun tek kişilik oyunu 'Asi Kuş'u muhteşem sanat eserleriyle dolu bir açık hava sahnesinde izledim. Zai'nin bahçesi tam da sosyal mesafeye uygun hazırlanmış, sehpalarla mesafeler ayarlanmış, herkes kimseye temas etmeden iç rahatlığıyla oyunu izleyebiliyor. Oyunda yer alan Ali Poyrazoğlu'nun tiyatro kurma hikayesinden günümüze kadar olan hayatına, Verona hikayelerine yer yer gülüyor ve düşünüyorsunuz. Oyundan çok ders gibi, okunur okutulur.

GERÇEK SANAT ESERLİ OYUN



Sahnedeki sanat eserleri çok dikkatimi çekiyor. Ali Poyrazoğlu da oyunda bir yerde bu sanat eserlerinden bahsediyor. Türkiye'nin sayılı koleksiyoner ailelerinden biri Büyükkuşoğlu Ailesi, tiyatro oyunu sahnesine eserlerini koymuş. Bu, Zai'nin sahibi Derya Büyükkuşoğlu'nun fikriymiş. Bu kadar gerçek sanat eserinin olduğu ilk tiyatro oyunu olabilir 'Asi Kuş', tabii bu kadar maliyetli bir sahne de.

Eserlerin sanatçısı Nazan Berk Edis'e oyuna da ara ara konu olan kız çocuğunun hikayesini soruyorum. Sanatçının ilkokul anısına dayanıyormuş eserin hikayesi. Öğretmeninin yıllar önce resmini beğenip önlüğüne iğnelemesi şimdi bu sahnedeki eserlerden birine konu olmuş. Nazan Berk Edis'in eserlerini Zai Yaşam'ın bahçesinde inceleyebilirsiniz.

Tiyatro deneyimim sorunsuz, kimseye temas etmeden geçince durumu biraz daha ileriye taşıyıp 'Yeni normalde konserler nasıl oluyor ve sosyal mesafe kuralları nasıl?' diye düşünerek Bodrum Kaleiçi Açıkhava sahnesindeki Anadolu Ateşi'ne gidiyorum.

Oturma yerlerindeki sosyal mesafeye uygun boşluklar ve konser girişinde ateş ölçümleri derken biraz rahatlıyorum. Girişte hiç izdiham olmuyor, çıkışta da biraz bekleyerek çıkıyoruz. Anadolu Ateşi'ni her ne kadar 15 kere izlesem de her izlediğimde farklı bir etkiyle çıkıyorum. 20'nci yılını geride bırakmış bir gösteri, büyük başarı. İzlemek isterseniz, Ege turnesi kapsamında 12 Ağustos'ta Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda, 22 Ağustos'ta Kuşadası AVM Amfi Tiyatro'da, 28 Eylül'de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda ve 3 Ekim'de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndalar.





Datça-Söğüt- Bozburun hattının cazibe noktaları



Bu yaz kiminle konuşsam Datça, Bozburun, Söğüt, Marmaris hattında. Bayramda bu hattın cazibesinin sırrını çözmek için hızlı bir Datça, Marmaris, Söğüt, Bozburun turu yapıp geri Bodrum'a döndüm. Gerçekten de yeni normalde en iyi tatilin yapılacağı yerler. Marmaris İçmeler'deki Sentido Orka Hotel grubu yurt dışından müşteri almaya başlamış. Yabancıların güvenli tatil için ülkemizi tercih etmeleri gurur verici. Keza misafirlerinin gönül rahatlığıyla özgürce tatil yapabilmelerini sağlamak için büyük bir özveri ile çalışmalarını tamamlayan D Maris Bay da öyle... Yabancı turist sayısı oldukça fazla, yer Datça Yarımadası'ndaki tüm koya hakim. Ozon ve UV teknolojisi ile dezenfeksiyon işlemine tabi tutularak üst düzey önlem alınıyor.

La Guerite, Manos'taki QR kod uygulamasıyla hazırlanan menüleriyle de misafirlerle bire bir teması azaltmak için çözümler sunuyor.