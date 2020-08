İstanbul Sözleşmesi bu denli gündemdeyken ve her gün kadınlar tacize, şiddete uğrayıp katlediliyorken, artık yeter, birileri de ne dediğine dikkat etmeli! Bitmedi şu cinsiyetçi söylemler; kadın elinin hamuruyla erkek işine karışmasın, çalışmasın, kahkaha atmasın... Neden nefes alıyorlar ki zaten, bu kadınlar yaşamasın bile öyle mi?



SIĞLIK!

Yıl 2020 ve böyle bir zamanda kalkmış birileri sporun cinsiyetini tartışıyor. 'Kadınlara voleybol yakışıyor ama futbolda olmamalılar, futbol ataerkil bir oyun' demek ifade özgürlüğü değildir! Kimin hangi sporu yapacağına 'yakışmak' üzerinden yorum yapmak düpedüz sığlık. Cinsiyetçi yorumlar artık sınırını aştı; kadın hakeme 'Git evinde bulaşık yıka' demek, 'Futbol ataerkildir, kadınlar olmamalı' diye yargıda bulunmak, bir spor dalını cinsiyete özel kılmak çağ dışılık. Keyfine göre kimse hiçbir kadına sınır çizemez, ırkçılığın, cinsiyetçiliğin, ayrımcılığın 'ama'sı olmaz, olamaz. Ataerkil savunucularının desteklediği söylemler yüzünden gelişmiyor, gelişemiyoruz zaten. 'Kadınların oynadığı futbol ilgimi çekmiyor' demek ayrı, 'Kadınlar oynamasın zaten yerleri yok bu dünyada' demek ayrı.

Futbolda kadının varoluş tarihine baktığımızda 50 yıla yakın zaman sahadan uzak kalmış, yasaklanmışlar. Futbol sahalarındaki erkek egemenliğine kimse bir şey dememiş, bu sorun toplumsal olarak ele alınamamış. Günümüzde de durum pek farklı değil...

Futbolda geçmişten bu yana zihniyet olarak sıyrılamadığımız ataerkil düzen ve cinsiyetçi söylemler ne kadar doğru? 'Kadından futbolcu, basketbolcu olur mu?' tartışması nereye gidiyor?

Bu konuyu Türk sporuna damga vurmuş, futbol tarihinin en önemli isimlerinden birine sormak istedim...



TEŞEKKÜRLER BAŞKAN

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım'dan başkası bu konuyla ilgili daha doğru yorum yapamazdı. Çünkü hem kadın futbolcuları destekliyor, hem de tüm dünyada maçlarını ilgiyle takip ediyor. Futbolda kadının yerini çok güzel tarif ediyor. 'Yapabilirler', hatta 'Yapıyorlar' da diyerek örnekleri ülke ülke art arda sıralıyor.

Teşekkürler efsane başkan, böyle düşünceler olduğu sürece futbolun geleceği daha da aydınlanacak. Yorumunun herkese örnek olması dileğiyle... Bu konuyla ilgili araştırmalarım ve görüşlerim devam edecek taa ki ataerkil düzen savunucularından 'Kadından çok iyi futbolcu da olur, basketbolcu da' söylemlerini duyana dek...



'Avrupa'da birçok takımın kadın futbolcuları var'

İşte Türk futboluna ve Fenerbahçe camiasına büyük katkılar sağlayan Aziz Yıldırım'dan herkese örnek olacak yorum:

"Kadınların futbol oynamayacağına, futbolun erkek oyunu olduğuna dair görüş son derece mantıksız, ilkel ve çağ dışı. Bu dilden, bu çağ dışı düşüncelerden acilen kurtulmamız gerekiyor. Kadın-erkek, sadece sözde değil; toplumun her kademesinde uygulamalı olarak eşit olmak zorunda. Bunu konuşuyor olmak bile esasında çok talihsiz. Sonraki nesiller için bu durum utanç meselesi olarak anılacak belki de.

Kadınların futbol oynayıp oynayamadığını öğrenmek istiyorlarsa; Amerika'yı, Norveç'i, Almanya'yı, İngiltere'yi, Güney Kore'yi, Fransa'yı, Hollanda'yı, Japonya'yı takip etsinler. Son derece zevkli maçlar, turnuvalar yapılıyor. Güney Afrika'nın sol açığını izlesinler mesela. Avrupa'da birçok büyük takımın, kadın futbol takımı var ve çok geniş bir takipçi tabanları var. Sporun içerisinde yer alan tüm paydaşların, kadınlarımızın sporun her branşında profesyonel düzeyde yer alabilmesi adına hem demeçleriyle, hem de çalışmalarıyla katkı sağlaması gerekiyor."