Denize doğru yürüyen kadınlar şiddete meydan okuyor, özgür olmak istiyorlar. Akyaka'da tam da böyle bir sahneye şahit oldum; meğer ödüllere koşacak bir filmin çekimleri yapılıyormuş. Beyazperdede kadına şiddetin her türlüsüne dur deme zamanı. İdyma Çağdaş Sanat Derneği (İÇSD) ve Muğla Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği (MUSFOD) tarafından ortaklaşa hayata geçirilen İdyma Kısa Film Senaryo Yarışması, işte bunu amaçlıyor. Şahane bir farkındalık hareketi... Akyaka'da çekilen film de birinci oldu. Ön eleme sonucu finale kalan eserlerin içinden, yarışmaya Bingöl'den katılan Nagihan Korkutata'ya ait 'Ton Farkı' adlı eser birinci seçildi. Filmin genel sanat yönetmenliğini ülkemizin değerli oyuncusu ve rejisörü Kazım Akşar üstlenirken, görüntü yönetmenliğini Ali Murat Günay yapıyor, başrolünde ise tiyatro sanatçısı ve DJ Berna Öztürk yer alıyor. 10. Avrupa Birliği İnsan Hakları Kısa Film Yarışması'na da katılacak olan filmin, Aralık ayında düzenlenecek ödül töreni ile Akyaka'da ilk gösterimi yapılacak.

HER YIL YAPILACAK



Ülkemizde son yıllarda hızla artış gösteren kadına şiddet konusunda farkındalığın artırılmasına katkı sağlamak amacıyla böyle yarışmalar düzenlemeye devam edilmeli. Bu arada, bu yıl birincisi gerçekleştirilen İdyma Kısa Film Senaryo Yarışması geleneksel hale getirilerek, her yıl farklı toplumsal ve küresel konular üzerine düzenlenmeye devam edecek.





ŞAMPİYON'A açılan davanın perde arkası



Yazar Sara Gül Turan, 'Bizim İçin Şampiyon' filminin 'Kahpe Veda' isimli kitabından alıntı olduğunu söyleyerek yapımcıya 65 bin TL'lik dava açmış. Yetmezmiş gibi kitabı alan herkes "Sara Gül Turan'ın bu eşsiz eseri 2015 yılında yayınlandıktan hemen sonra, başka bir jokey ve taya uygulanarak film yapıldı. Tabii yazarın izni olmadan..." uyarısıyla karşı karşıya kalıyor.

Film, efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkın hikayesini konu ediyor. Türk atçılığının önemli ismi Özdemir Atman'ın sahibi olduğu Bold Pilot, at yarışı ile ilgilenmeyenlerin bile sevgisini kazanan bir at. Bold Pilot ve onun daimi jokeyi Halis Karataş, birlikte unutulmaz başarılara imza attılar. İkilinin 1996 yılı Gazi Koşusu'ndaki 2:26:22'lik rekoru hâlâ geçilemedi. Bold Pilot'ın diğer bir başarısı da, Halis Karataş ve Begüm Atman'ın bir araya gelmesine vesile olması.

Kitaba gelecek olursak... Bir atla insan arasındaki o müthiş sevgi ve sadakat bağını anlatan duygu yüklü bir eser. Hasta, kambur, çirkin ve çelimsiz olmasının yanı sıra, hiç kimsenin ilgilenmediği, hatta alay ettiği bir tayın, ona ilk bakışta aşık olan ve sonsuza dek güvenen fakir bir jokeyin sevgi ve azmini anlatyor. Bu eserde, kalpleri birleşmiş iki canlının şampiyon olma yolunda verdikleri savaşı okuyoruz.

İZİN ALINMIŞ



Kitap da, film de şahane. Gelin görün ki bu bu ikili davalık olamaz çünkü film izin alınarak yapılmış. Yazarın muhatabı, yapım şirketi değil izinleri veren kişiler olmalı. Önemli kişilerin hayat hikayelerinin beyazperdeye uyarlanması her zaman davalık olur ama kimse aynı hikayeyi çeken diğer kişiye dava açmaz, sorun genelde yapımcı ve aileler arasında yaşanır. Burada bir yanlışlık var, umarım yazar bunu kısa sürede anlar ve davasından bir sonuç çıkmayacağını kabullenir.