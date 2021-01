IGA İstanbul Havalimanı'nda ayakta alkışlanacak bir sanat projesi hayata geçti üstelik Türkiye'nin en büyük dijital kamusal sanat projesi. Globart küratörlüğünde gerçekleştirilen 'Sanata 1 Dakika' sanat ve teknolojiyi bir araya getirerek havaalanında yer alan Mediaport Reklamcılık'a ait seçili ekranlarda, 1 dakika sanata yer veriyor. İlk gösterimine 1 Ocak 2021'de başlayan 'Sanata 1 Dakika' ekranlarında her ay farklı bir sanatçı konuk olacak. Sanat takviminin ilk sanatçısı da çok iyi seçilmiş; tasarım ve teknoloji etrafında disiplinlerarası deneyimler ürettiği çalışmaları ile ön plana çıkan birçok ödül almış Venedik Mimarlık Bienali katılımcısı başarılı genç sanatçı Candaş Şişman. Havalimanına şu günlerde yolunuz düşerse mutlaka 1 dakikanızı ayırın çünkü Şişman'ın eseri gerçekten eşsiz güzellikte. Bu güzel proje iki başarılı kadına; Deniz Çağlar ve Zeynep Utku'ya ait. 2015'te Londra'da kurdukları Globart'la odak noktaları ilk günden beri kamusal sanat oldu. Projenin detaylarını Utku ve Çağlar'a sordum. İkili, şöyle yanıt verdi:







TİCARİ AMAÇ GÜTMÜYOR



"Pandemi sürecinde müze ve galeri gibi kapalı alanlara ziyaretlerin kısıtlanmasıyla birlikte toplumun sanatla fiziksel etkileşimi bugün asgari düzeyde. Tüm dünyada sanatın gösterim şekilleri değişim ve dönüşüm içerisinde. Bu anlamda dijitalleşme ile birlikte, 'kamusal sanat' tüm dünyada her zamankinden önem kazanmış durumda. Globart olarak, Türkiye'de büyük eksikliğini hissettiğimiz bu alanda uygulamaların uzun zamandır üzerinde çalışıyoruz, havalimanı başlangıç noktamız oldu. 'Sanata 1 Dakika', Globart Filantropi programımız altında; hiçbir ticari amaç gütmeyen bir proje. Yeni medyayı çok ileri seviyede çalışmalarına yansıtan başarılı sanatçılarımız var; Candaş Şişman bu isimlerden biri. Platformun gösterim gücünün farkındayız. Judy Chicago ve Tom Sachs gibi uluslararası isimleri havaalanıyla buluşturmayı planladığımız gibi genç yeteneklerin gösterimine de yer verilecek. Pandemi süreciyle birlikte, sene sonu şovlarını yapma fırsatı bulamamış olan öğrenciler var örneğin. Önümüzdeki aylarda Güzel Sanatlar Fakültesi son sınıf öğrencilerine açık çağrı yapacağız.







1 YIL SÜRECEK



'Sanata 1 Dakika', 12 aylık bir program. Gösterimlere her gün, havaalanının en yoğun olduğu sabah 8.30'ta bir dakika yer veriliyor. Bir yıl boyunca devam edecek. Sanata 1 Dakika'yı uluslararası platforma taşımak istiyoruz. Projenin henüz ilk haftası olmasına rağmen heyecan verici gelişmeler oluyor."







ESKİ SEVGİLİYİ TAKİPTEN ÇIKMAK İYİ Mİ KÖTÜ MÜ?



Son günlerde magazinde bitmiş ilişkilerin ardından sosyal ağlardan kişilerin birbirini takipten çıktığı haberleri gündeme geldi. Böyle şeyler duyunca ilk olarak "Aa ne çocukça" diyoruz ancak insan başına geldiğinde durumu daha iyi anlıyor. Evet, sosyal ağlardan takibi bırakmak günümüzde birçok eski sevgilinin yaptığı sözde arınma aktivitesi, hatta Instagram tam arınma olsun diye yeni güncellemesiyle 'Kişinin seni takip etmesini istemiyorsan takipçilerinden çıkartabilirsin' diyor.

Peki takipten çıkmak iyi mi kötü mü? Okuduğum uzman makaleleri ve araştırmalar sonucu birçok farklı sonuca ulaştım. Bunlardan en geneli silinmesi yönünde çünkü kişi sosyal ağlardan silinmediği takdirde kısa aralıklarla sürekli hesabına bakıp bakıp 'Acaba ne aktiviteler yapmış, imalı bir ileti yazmış mı, herhangi bir gönderme var mı?' gibi şeyler düşündürebiliyor; tabii yeni sevgilisiyle görülebilme ihtimali de var. Bazı uzmanlara göre takipten çıkarıp stalker, diğer adıyla gizli takipçilik yapmak da iyi bir şey değil çünkü yas sürecini uzatıyor. Yani işin özü takipten çıkmak, tam da bitmemiş duygular ve yas süreciyle baş edebilme sırasında hayata geçiyor.

Öte yandan şöyle de bir gerçek var; kalpten sildikten sonra sosyal ağlardan silmek önemsiz, duygu yoksa listenizde durabilirler. Özetle ilişkinin gerçekten bitip bitmediği buradan anlaşılabilir; meseleyi doğru analiz etmek için silinene bakmak gerek, gerçek duygu kesinlikle orada. Ayrılık sonrası öfke, sinir, kırgınlık, her şey o takipten çıkar butonuna basıldığı anda gidiyor. 'Çocukluk dediğim şeyi kendim yaptım' hissi var ya, ayrı bir rahatlama getiriyor. Diğer yandan silinmiyorsa bir duyarsızlık söz konusu olabilir, esas her şey o zaman bitmiş olabilir. Bana göre silinmeyende sevgi bitmiş, silinenler hâlâ çok aşık gibi bir durum var. Sizce? Cevaplarınızı funda.karayel@sabah.com.tr adresine bekliyorum.