Görgüsüzlerin meşhur sözüdür: "Neyse parası verelim." Eminim birçoğunuz hayatınızın bir noktasında paranın hükmünün geçtiği yerlerde tanık olmuşsunuzdur bu söze. Halbuki parayla her şey satın alınamaz, sağlığınız örneğin, dünyadaki her şeyden çok önemli ve değerli neyse parası verin bakalım alabiliyor musunuz? Mesela itibarınız dünyaların sahibi olun bir saygınlık kazanamadıysanız geçmiş olsun. Vizyon da parayla satın alınamıyor maalesef, zaman yetenek, gülmek, huzur, sevgi, aşk, bir değer biçin ödeyin bakalım hayal ettiğiniz gibi olacak mı?



Hayal demişken esas meseleye geliyorum, milyonlarca insan hayran oldukları ünlü insandan bir doğum günü videosu, evlilik yıl dönümü kutlaması videosu ister, son derece mutlu eden heyecan verici bir sürprizdir, samimidir, gerçektir ve sürpriz yapan kişinin bir çabası olduğunu gösterir. Şimdi soruyorum bu anın, o saf sürprizin bir para karşılığında yapıldığını bilseniz sizin için bir değeri olur mu? Tanıdıklarına kalıpların dışında bir hediye vermek isteyenler için kurgulanan yeni ve farklı bir hizmet sunan Fideyo ve benzer uygulama Chattyco'dan bahsediyorum. İki platform da sevdiğiniz ünlülerin belirli bir ücret karşılığında, sürpriz yapacağınız kişiler için video çekmesini sağlıyor. Kişiye özel video satın alabildiğiniz platformda video alma ücreti 200 ile 2000 TL arasında değişiyor. Hakkını yiyemem uygulamanın bir güzel yanı ünlülerden bazılarının Fideyo'dan gelen gelirleri kendi seçtikleri yardım kuruluşlarına bağışlıyor olması.



Keşke tüm uygulama böyle kurgulansaydı o zaman uygulama da kapitalizmin bir oyunu olmaktan çıkardı. Uygulama hakkındaki yorumlara baktığımda iyi bir girişim olduğunu savunanlar da var 'Samimiyetsizliği paraya çevirmenin yolu' diyenler de. "Sizin sayenizde buralara geldim' deyip, size istediğiniz bir video göndermemi isterseniz şuraya 1000 TL ödeyin demek de yüzsüzlüğün alası, ayıptır yahu" diye öfke duyan bir vatandaş sizce haklı mı?



Bu sistem sayesinde bir videoyu hayran olunan kişiden almak kalıcı bir anı oluşturmak için iyi bir fırsat olabilir ama parayla alındığını bilmek büyüsünü kaçırıyor. Biraz da insanların duygularıyla oynanıyor, hayaller sömürülüyor çünkü neyse parası veriliyor gibi.



REFİK ANADOL'UN SERGİSİNİ KAÇIRMAYIN



Dünyaca ünlü yeni medya sanatçımız Refik Anadol'un Pilevneli Dolapdere'de açılan Makine Hatıraları: Uzay sergisi, açıldığı günden itibaren haklı bir izdihama sebep oldu. 'Hatıralar' ve 'Düşler' başlıklı iki bölümden oluşan sergide Refik Anadol, yapay zekadan yararlanarak verileri işleyip büyüleyici görsel materyallere dönüştürüyor. Samsung Galaxy S21 ile deneyimlenen sergi Samsung'un teknoloji ve sanat arasında köprü olma görevini başarılı bir şekilde tamamlamış diyebilirim. Makine Hatıraları: Uzay sergisi 25 Nisan'a kadar Pilevneli Galeride tüm sanatseverleri eşsiz bir deneyime davet ediyor.



DOWN SENDROMU GÜNÜ'NDE FARKINDA OLALIM



Bugün dünya Down Sendromu Günü. Bir kere daha hatırlamamız gerekiyor ki Down Sendromu bir hastalık değil farklılık.

Türkiye Down Sendromu Derneği Genel Sekreteri Fulya Ekmen; Down sendromlu bireyler için, Toplumun ön yargılarından ve kendilerine öğretilen yanlışlardan kurtulması gerektiğine vurgu yaparak, "Toplumun her bir bireyi, gerçek olmayan şehir efsaneleri yerine Down sendromu hakkında bilimsel gerçeklere, insan hakları gibi evrensel değerlere ve düzenlemelere odaklanmalı. Eğer Down sendromlu biri topluma katılamıyorsa bunun sebebini kişide değil toplumda aramalıyız. Acaba biz kapsayıcı bir toplum muyuz? Acaba farklılıklara saygı duyuyor muyuz, yoksa onları görmezden gelip dışlıyor muyuz?" diye konuştu.