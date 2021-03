Günümüzde güzellik kalıplarının ve dayatılan tüketim kültürünün değişimine öyle ihtiyaç var ki derken, aklın mercek altına alındığı 'Love Over Entropy' isimli bir karma sergi Anna Laudel'de açıldı. Küratörlüğünü Ayça Okay'ın üstlendiği sergi, her eseriyle zihnimizde üç-dört düşünce penceresi birden açıyor. Sergiyi, en iyi işlerden birinin sahibi olan, aynı zamanda projenin koordinatörlüğünü yapan Lal Batman ile beraber geziyoruz. Lal önümüzdeki yıllarda adını çok duyacağımız; daha 18'ine gelmeden Avrupa ve dünyanın birçok farklı yerlerinde sergi ve sempozyumlara katılmış bir sanatçı. Yeteneği ve başarılarıyla 16 yaşında Unesco sanatçısı olmaya layık görülmüş. Şu anda ise 20 yaşında. Başlıyor anlatmaya...



Adını Love Over Entropy isimli elektronik müzik parçasından alıyor sergi. Bir sistemdeki düzensizlik olarak tanımlanan 'entropi' kelimesine vurgu yaparken, aynı zamanda 'Evrende var olan her şey bir gün yok olmaya mahkumdur' önermesinden yola çıkıyor.

19 sanatçının düşündürücü eserlerinin arasında gezinirken, 21'inci yüzyılın öne çıkan kavramlarından olan, zeki kişilere ilgi duymak, entelektüelliği ve zekâyı diğer tüm özelliklerinin üstünde tutmak anlamına gelen sapyoseksüelliğin serginin merkezine yerleştiğini konuşuyoruz. 'Akıl' unsurunun potansiyeli ve yarattığı hazza gönderme yapan sergi, 29 Nisan'a kadar açık.



Bienalin esin kaynağı doğal gübreleme yöntemi kompost



17. İstanbul Bienali, bu yıl farklı yapıda gerçekleştirilecek. Daha erken başlayıp daha uzun sürecek olan bienal sergileri, 11 Eylül'de açılıp 14 Kasım'da kapanacak. İKSV tarafından, Koç Holding desteğiyle düzenlenen bienal kapsamında; aralarında sahaflar ve kafelerin de bulunduğu samimi mekânlarda birçok eser sanatseverlerle buluşacak. Öte yandan bienal, radyo aracılığıyla ve dijital ortamda daha geniş kitlelere seslenecek. Etkinlik projeleri, bir süreç bağlamında bir araya geliyor: Kompostlaşma. Bienal, pek çok organik atığın bir araya getirilerek çürütüldüğü doğal gübreleme yöntemi olan kompostu, esin kaynağı olarak görüyor.



Kültür ve sanat dünyasında ekolojik dönüşüm başlıyor



"Pandemiyle birlikte toplumsal ve çevresel sorunlar tırmanışa geçti. Sürdürülebilir değişimi harekete geçirmek için olağanüstü potansiyele sahibiz.

Güçlerimizi birleştirip sesimizi yükseltirsek doğru politikalar uygulanacaktır." David Bowie, Björk ve Colin Firth'ün sözleri bunlar.

Üçlü sanat dünyasını ekolojik dönüşüme davet ediyor.

Peki ya ülkemizde kültür ve sanat dünyası ekolojik dönüşüme hazır mı? İKSV'nin kültür politikaları çalışmaları kapsamında hazırlanan 'Ekolojik Dönüşüm için Kültür ve Sanat' başlıklı raporda; kültür-sanat alanında ekolojik kriz üzerine düşünülmesi ve çözümler üretilmesi amaçlanıyor. Doç.

Dr. Hande Paker'in hazırladığı raporda; Hollanda ve İngiltere'den kurumlarla yürütülen saha araştırmasından yola çıkılarak yeni anlayışlar ve pratikler inceleniyor.

Çevre problemlerinin en kapsamlı tezahürü olan iklim krizini durdurabilmek için de toplumsal, siyasal ve kültürel bir dönüşüm kaçınılmaz.

Gezegenin limitlerini dikkate almanın önemi ve dönüşümde kültür-sanat aktörlerine önemli işlerin düştüğü kesin.