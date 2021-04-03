Dünyada sayısız ihtişamlı bina gördüm ama burası aklımı aldı... İnsanın baktıkça bakası gelen, 'Nasıl yapılmış?' şaşkınlığıyla seyredilen bir yapıdan bahsediyorum... Yaşadığım coğrafyada böyle eserleri görmek gururlandırıyor beni. İstanbul Taksim'de yapımı devam eden ve yüzde 90'ı tamamlanan Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) söz ediyorum... AKM ile beraber İstanbul'un, dünya standartlarında bir kültür sanat merkezine kavuşacağı ve ilk 10'a gireceği kesin. Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim'de açılacağının müjdesini vermişti, diğer detayları AKM'yi gezerken mimarından öğrendim...







EN İYİSİ OLSUN

Bu görkemli eserin mimarı, AKM'nin ilk binasına imza atmış olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu. 20'nci yüzyıl, 21'nci yüzyıla taşınırken en son teknoloji mekanikleri uygulanmış. Eski AKM'nin ruhu korunarak yeni teknolojiyle harmanlanan merkezin, Taksim'i eski şaşalı günlerine döndüreceğine eminim.

Dünyanın sayılı kültür merkezlerinden birini inşa etmek hedefiyle yola çıkan ekip; Milano'dan Viyana'ya, Berlin'den Sidney'e, Paris'ten ABD'ye kadar farklı ülke ve kentlerdeki opera binalarını incelemiş, hepsinin üzerine ne yapılabilir diye düşünüp gerçekten de en iyisini yapmış.

Bu gurur verici yapı, tüm dünyaya hayırlı olsun, 29 Ekim'i sabırsızlıkla bekliyoruz.







İKONİK MERDİVENLER ESKİSİ GİBİ

AKM'nin eski binasının en önemli detaylarından biri ikonik merdivenleriydi. Yeni binadaki merdivenlerin de çok benzer şekilde inşa edildiği görülüyor. Burası sadece bir opera binası olmakla kalmayacak; günlük hayatın ve özel sanat etkinliklerinin de merkezi olacak.

1.8 milyar TL'ye mal olan binanın, yakın dönemde yapılmış Hamburg'daki filarmoni binasıyla kıyaslandığında, dörtte birine mal olduğunu ve dünyada en hızlı bitirilmiş bir merkez olacağını öğrendim.







DEV KÜREDE 15 BİN KIRMIZI SERAMİK VAR

Binanın küre şeklindeki tasarımı ile en dikkat çeken noktası olan oditoryum, el yapımı 15 bin kırmızı seramikten oluşuyor. Su damlaları gibi olan avizede 500 motor var. Oyun başladığında avize yukarı çekilecek. Kültür sokağı üzerinde tiyatro salonu, müzik müzesi, çocuk sanat alanı, kafeler, sanat, mimari ve müzik üzerine bir kütüphane, modüler bir salon ve sinema olacak. Sahnenin arkasında da bir yer var; eskiden orada dekor yapılan bölüm, tüm Boğaz'ı en iyi gören manzaraya sahip. Murat Tabanlıoğu "Oraya da bir teras ve restoran yapıyoruz" diyor.







SEYİRCİ UYUMASIN DİYE KOLTUKLAR ÖZEL TASARIM

Kültür sanat merkezlerinde koltukların çok fazla rahat olmaması gerekiyor. Aksi halde seyircinin uyuması söz konusu oluyor. AKM'de koltukları binanın mimarı Murat Tabanlıoğlu "Seyirci uyumasın diye koltuklar çok rahat değil" diyor. Gerçekten insanı rehavete sürüklemeyen bir tasarım... Ne rahat, ne rahatsız. Ayrıca birçok kadının başına gelen talihsiz etek kazalarına karşı, yavaş kapanan koltuklar tasarlanmış.