Değişen dünya düzeni ile çağımızın normal sorunlarına yeni kaygı durumları eklendi. Bunlardan biri de dijital kaygılar. Örneğin kripto para dünyasındaki kazançların miras olup olmayacağı meselesi. 'Ya ölürsem' diye kripto dünyasına karşı olanlar varmış meğer... Normalde ölenin banka hesaplarındaki para bir şekilde tahsil edilebiliyordu, peki şimdi sadece şifresini bizim bildiğimiz coin cüzdanları ne olacak? Bütün parasını kriptoya yatıranlar garanti olsun diye güvendiklerine şifresini veriyormuş. Ancak sakin olun çünkü hukuki açıdan araştırıldığında, coinler mirasa dahil edilebiliyormuş.







Bu arada bayram sonuna kadar evlerimizde kapalıyız ama evde kaldık diye dünyaya açılmayacak değiliz. Takip etmek isterseniz İngiltere merkezli Sotheby's Müzayede Evi, ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin eserlerinden birinin satışının yapılacağı müzayedede ilk defa fiziksel bir sanat eseri için kripto para ile ödeme kabul edeceğini açıkladı. 12 Mayıs'ta New York'ta gerçekleşecek olan müzayedede satışın 3 ila 5 milyon dolar arasında bir fiyatla gerçekleşmesi bekleniyor. Bu müzayede için Sothebys'in, dünyada önde gelen kripto para değişim platformlarından biri olan Coinbase Global Inc. ile anlaştığı duyuruldu. Uzmanlar, bu kararın ardından sanat dünyasında da kripto parayla alışverişin yaygınlaşacağına dikkat çekti.







10 RENKLİ İSMİN İSTANBUL HİKAYELERİ

13 yıldır Hollanda'da yaşayan Özden Karababa'nın kaleme aldığı, arşivinizde mutlaka olması gereken özel bir İstanbul keşif kitabından söz etmek istiyorum: 'İstanbul'un Yüzleri'. Yazar, kendisi gibi İstanbul'u içselleştiren, şehre âşık olan, şehrin sunduğu güzellikleri, tezatlıkları, sürprizleri hisseden, ülke ve dünya sorunlarıyla da bilinçli olarak yüzleşen 10 renkli ismin hikayelerini derlemiş.







Arzu Kaprol, Aylin Yazıcıoğlu, Cem Mansur, Ergün Gündüz, Mercan Dede, Sanem Oktar, Serra Yılmaz, Talat Kırış, Ufuk Tarhan ve Zeynep Oral, İstanbul'un neden bu kadar özel olduğunu, bu şehrin insanı büyüleyen yanlarını, zorluklarını, hem şehrin, hem de kendilerinin dönüm noktalarını Karababa'yla paylaşmış.

Kitap ayrıca zamansız bir İstanbul rehberi. Çünkü katılımcılar İstanbul'da yapmaktan hoşlandıkları şeyleri, favori rotalarını anlatmış ve İstanbul keşfi için önerilerde bulunmuş. Kitaptaki isimler okuyucuyu hem aydınlatacak, hem düşündürecek, hem de İstanbul'a başka gözle bakmalarını sağlayacak.