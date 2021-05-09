Tiktok videolarının hem sosyolojik hem de psikolojik açıdan incelenmesi gerekiyor. "Neden?" derseniz teşhirciliğin normalleştirilmesinden tutun da hediye göndermek adı altında yapılan sanal dilencilik çığırından çıkmış durumda. Geçen gün denk geldiğim bir yayında genç bir kızımız "Yat istiyorum, bana yat alın" dediğinde "Yok artık. Bu platform efektli şarkı söyleme platformu değil miydi? Bu talepler de neyin nesi" diye kendimi sorguladım. Meğer Tiktok'ta biri yat gönderdiğinde gönderen kişiye yat hediyesinin fiyatı 850 TL olarak yansıyor. Tiktok'ta yat hediyesini alan kişi ise Tiktok'tan 350 TL ödeme alabiliyormuş. TikTok'ta bin takipçisi olan canlı yayın açabiliyor. Canlı yayına katılan takipçileriniz ise size hediye gönderebiliyor. Özetle bu platformda resmi bir bahşiş kutusu var ve de o hediyeleri almak için videolarda yapmadığı kalmayan birçok isim... İşini kaliteyle yapan ve takipçilerden para hediye talep etmeyen insanları tenzih ederim benzer sistem twitch.tv ve YouTube'da da var. Bahşişleri incelediğinizde mutlaka parayla yapılan bir şova denk geliyorsunuz. Bir hediye, bir hediye daha, en büyük bağışı ben yapmalıyımlar "Taytının rengini değiştir, bir hediye daha yollayacağım" diyenleri gördükçe insanın bu kepazelik karşısında içi acıyor. Özetle son dönemin popüler dilencilik yöntemi denetlenmedikçe para karşılığında yapılmayanın kalmayacağı bir platform olarak tarihe geçecek.



TÜRKİYE'DE AÇILMADI

Bağış sistemine en son Twitter ve Instagram da katıldı. Instagram, canlı yayında Rozetler özelliğini aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkede 50 bini aşkın içerik üreticisinin kullanımına sunduğunu duyurdu. Aktarılan detaylara göre; 'Rozetler'i kullanıma açan içerik üreticilerinin 'Canlı Yayın' yorumları altında, artık bir rozet satın alma butonu yer alacak. Kullanıcılar, bu butona tıklayarak 'Rozet' seçebilecek ve 'Google Play Store' veya 'AppStore' yönlendirmelerini takip ederek ilgili rozeti satın alabilecek. Twitter da yakın zamanda "bahşiş kutusu" özelliğini duyurdu. Tip Jar (Bahşiş kutusu) adı verilen özellikle istediğiniz kullanıcılara para aktarımı yapabileceksiniz. Özellik Türkiye'de henüz kullanıma açılmadı. Açıldığı zaman ise Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal ve Venmo gibi bağış uygulamalarıyla entregre olan sisteme göre takipçiler istedikleri kişiye para verebilecekler.



"MÜZİK SUSMASIN" DİYE DESTEKLER ARTTI

Müzik sektörü pandemi sürecinden en olumsuz etkilenenler arasında. Ne mutlu ki bu etkiyi azaltabilmek üzere "Müzik Susmasın" sloganıyla başlatılan projede süre bir ay daha uzatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın müzik meslek birlikleri, dernekler ve ilgili sendikayla başlattığı kampanyadan faydalananlar mayıs ayında da destek alacaklar. Bakanlığın "Müzik Susmasın" projesi kapsamında aldığı bu yeni kararla, projeden faydalananlara verilen destek 5 aya çıkmış olacak. Destekler, mayıs ayı itibarıyla toplamda 156 milyon liraya ulaşacak. Haftalık veya günlük yevmiye ücretiyle çalışan ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar başta olmak üzere, işini kaybeden veya işleri durma noktasına gelen ses ve enstrüman sanatçıları ile sektör çalışanlarının projeye katkıları karşılığında destek verilen projede, aynı zamanda üretilen eserlerin geleceğe aktarılması için dijital bir arşiv oluşturuluyor. O halde müzik susmasın, alkışların sesi bu proje için yükselsin.