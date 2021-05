Yeni bir psikolojik hastalığım olduğunu öğrendim hemen tanıştırayım Mizofoni. Peki nedir bu Mizofoni? (Misophonia) tırnak kesme, diş fırçalama, yemek yeme, nefes alma, koklama, konuşma, ağız şapırdatma, hapşırma, esneme, yürüme, sakız çiğneme, gülme, horlama, ıslık, klavye tuşlama veya öksürük gibi sıradan seslerden nefret etme olarak tanımlanıyor.

Hayatı çok ama çok zorlaştıran bir durum. Sevdiğiniz insan yemek yerken ağzını şapırdatıyorsa aniden sinirden dayanamayıp bağırabiliyorsunuz. Ses hassasiyeti ve nezaket bir noktada savaşta, kimseyi kırmamak için bir şey diyemiyorsunuz ama sesleri duydukça fenalaşıyorsunuz. Çorba, çay içerken ağzını höpürdetmek, sakızı ağzı açık çiğnemek hepsi birer işkenceye dönüşüyor. O sesleri duymamak ve sinirlenmemek için insanların bir süre sonra yalnızlaştığı da ortaya çıkmış.



Halbuki insanlar sebep olduğu gürültü ile karşısındaki kişinin özgürlüğünü ihlal etmese daha iyi olmaz mı? Uzmanlar durumu şöyle açıklıyor; Misophonia tedavisi konusunda özel bir ilaç mevcut değildir. Ancak hastalık ile birlikte seyreden depresyon ve anksiyeteye bağlı olarak ilerleme olursa, birtakım antidepresanların kullanılması desteklenebilir. Böylece semptomların azalması ya da hassasiyetin kontrol altına alınması mümkün olabilir. Şimdi size soruyorum ben başkaları yüzünden psikolojik hastalık mizofoni'ye yakalanırken neden insanları rahatsız edecek şekilde sesler çıkaranlar için bir tedavi bulunmuyor. Bence asıl psikolojik rahatsızlık o sesleri çıkarmak. Yemek yerken ağızını şapırdatan, ağzında lokma varken konuşanların sofra adabından haberlerinin olmamasının cezasını ben neden çekiyorum.



BODRUM'DA BU YAZ YILDIZ MEKANLARI VE SANATIYLA KONUŞULACAK

Bodrum bu yaz en unutulmaz sezonunu yaşayacak gibi gözüküyor. Neden derseniz İstanbul'un en popüler mekanları ilk defa hepsi anlaşmış gibi aynı ölçüde büyük yatırımlar yaptı. Trafik mekanlar açılmadan başladı, sezonda düşünemiyorum. Bodrum'da bu yaz olacak yıldız mekanların başlıcaları Paper Moon, Lucca, Caresse Otel'in içinde açılacak Yunanistan'ın Paros adasının ikonik mekanlarından Barbarossa Restaurant, Must, Boel, Sunset Sushi, Blue Topaz, Inari, Wu, White Rabbit Family, Azur, The Galliard Cove House, Kun bitmedi yemek siparişi için lüks bir alternatif olma hedefiyle yola çıkan Fuudy bile bu yaz Bodrum'da teknelere servise başlıyor.



Bodrum sadece yıldız mekanlarıyla değil bu yıl sanatıyla da konuşulacak, sezon boyunca sanatsız da kalmayacağız, Pilevneli Galeri çağdaş sanatın önemli temsilcilerinin yapıtlarını Mandarin Oriental'de mayıs – ekim ayları arasında sanatseverlerle buluşturucak. Hatta şu günlerde Bodrum'da olanlar Fransız sanatçı Daniel Firman'ın ilk sergisi olan Duvar Dansını ziyaret edebilirsiniz. Akfen Holding'in "modern köy" temasıyla hizmete soktuğu, Bodrum Loft bu sezonun en çok konuşulan mekanlarından olacak gibi çünkü İstanbul'un iki yıldız mekanı Paper Moon ve Sunset Sushi bünyesinde bulunduruyor.



Özetle önümüzdeki günlerde Bodrum'a taşınma hikayeleri bir bir başlıyor, bu yaz ne sanatsız ne de istanbul'daki sevdiğimiz mekanlardan uzak kalacağız, rezervasyonları şimdiden yaptırmaya başlayın derim.



FRİENDS: THE REUNİON'A HAZIR MISINIZ?

Televizyon tarihinin en popüler dizilerinden biri olan Friends, aradan 17 yıl geçtikten sonra "Friends: The Reunion" isimli özel bölümüyle geri dönüyor. Dizinin yıldız oyuncularını yıllar sonra yeniden bir araya getirecek olan bölüm, tüm dünyanın ilgi odağı haline geldi. 27 Mayıs'ta HBO Max'te gösterime girmek için gün sayarken aklımdan geçenler şöyle,



Matthew Perry'nin Chandler'ı oynarken yüzünde olan hayat enerjisinin tamamının yok olduğunu görmek, Jennifer Aniston ve Courtney Cox'un çok başarılı estetikleri talk show şeklinde olacağını öğrendiğimde ilk başta üzüldüğüm ancak sonradan mantıklı bulduğum durum.