Covid-19 aşısını olmaya teşvik edecek uygulamalara sosyal mecralardan da destek geldi. Tinder, OkCupid, Bumble ve Badoo gibi popüler arkadaşlık uygulamaları, aşı durumunu gösteren rozetler oluşturdu.

Flört uygulamalarının sunacağı özellikler şöyle:

Aşı durumunu gösteren rozetler

Aşı olan kişiler için ücretsiz ayrıcalıklı içeriğe erişim ve bireylerin aşılanmış kişileri görebilmesi için filtreler







Yani aşı olan aşı olanla çok hızlı bir şekilde iletişim kurabilir hale gelecek. Tinder'da üyeler, profillerine 'Aşılandım' veya 'Aşı Hayat Kurtarır' dahil olmak üzere çıkartma ekleyebilecek.

Aşılanmış kullanıcılar, potansiyel eşleşmeler arasında öne çıkmalarına yardımcı olmak için 'Süper Beğen' gibi ücretsiz ayrıcalıklı içeriğe erişebilecekler. OkCupid kullanıcıları da 'Aşılandım' şeklinde profil rozeti ekleyebilecek ve OkCupid'in, kullanıcıların aşı durumuna göre arama yapmasına olanak tanıyan yeni bir eşleştirme sistemi olan 'Aşılanmış Küme' içinde yer alabilecek.

Aşılanmış kişiler ayrıca profillerini bu randevu kümesinde önceliklendirmek için ücretsiz destek alacaklar. Bu zamanda aman aşı filtresini ihmal etmeden sosyal de olsa sosyalleşmeyin.







YÜZÜNÜN YARISIYLA TANINDI

Sanatçının gizemli olanı, her zaman daha çok ilgi çekmiştir çünkü merak uyandıran her şeyin peşinden gitmeyi daha çok seven bir toplumuz. Kariyerinin başından beri kendine has imajıyla yüzünün yarısını gizleyen Didomido da böyle gizemli tarzıyla dikkat çekti. İlk single çalışması 'Nimet'le You- Tube'da 160 milyon dinlenmeye ulaştı, Spotify'da 'Global Viral' listesine iki numaradan giriş yaptı, yeni projesi 'Yarım'la müzikseverlerle bir kez daha buluştu. Klibiyle de yine merak uyandırdı, çekimlerde özel olarak hazırlanan üç farklı yarım maskeyi kullanmış. Şarkının söz ve müziğine kendi imzasını atmış valla bravo Didomido merak uyandırmaya devam, peşindeyiz.







BÖYLE SEVİYESİZ REKLAMLAR DENETLENMELİ

11 Haziran İtalya-Türkiye maçımızı büyük bir heyecanla bekledik. Avrupa'nın futbol şöleninde Bizim Çocuklar, ev sahiplerinden İtalya ile Roma'da karşı karşıya geldi. Kaybettik ama olsun bu maç gururunu bizlere yaşattılar. Konumuz maç değil, maç günü fırsatçılık yapayım derken kendilerini rezil eden markalar. Özellikle Dardanel'den bahsediyorum. Marka, Euro 2020 turnuvasında A milli takımımıza yürekten başarılar dilerken Instagram hikayesinde "Bu akşam makarnaya koyuyoruz" şeklinde ahlâksız bir paylaşım yaptı. İyi tarafından bakmaya çalışıyorum. "Maç İtalya ile iken böyle bir paylaşımın yanlış anlaşılacağını elbette düşünmüşlerdir" diyorum o da yok. Besbelli bilerek bir paylaşım yapılmış. Seviyesiz, ayıp, spor etiğinden uzak bir görsel, ayrıca cinsiyetçi. Şimdi yenildik buna nasıl bir paylaşımları olacak acaba? Türkiye için İtalyan bir marka bunu yapsa biz ayaklanmaz mıydık? Gerçekten olacak bir iş değil, kurumsallıktan uzak ne futbolla, ne de mizahla bağdaşmayacak şekilde niteliksiz bir üslup. Gerçekten yakışmadı bu markaya böyle bir reklam, bu tür seviyesiz reklamlar denetlenmeli. Ayrıca Dardanel hijyenden uzak üretim yaptıklarının görüldüğü skandal videoyu böyle mi telafi edecek? Kim yönetiyor bu şirketin reklam departmanını, yazık.