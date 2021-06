Doğada dalga ve kuş sesleriyle çadırda gecelemenin tarif edilemez bir keyif olduğunu bu yaz keşfettim... Doğanın unutulmaz deneyimlerinden biri olan çadır hayatına karşı olanların isimlerinin de uzun bir bekleme listesine yazıldığını öğreniyorum. Ben Marmaris'teki Boncuk Koyu'nda yer alan Bonjuk Bay'deyim... Burada ister kendi çadırınızı kurabilir, isterseniz de onların şahane dizaynlı çadırlarında kalabiliyorsunuz.

Çadırda yaşam zor gibi gözükse de börtü böcekle mücadele dışında başka bir zorluğunu görmedim ben. Son derece konforlu. Doğanın içinde çadıra sızacak misafirlerden normal bir şey de olamaz. Cesaretiniz yoksa kısa süreli bir deneyim tercih edebilirsiniz ama ölmeden önce mutlaka denemelisiniz.







İlk gece uyumakta zorluk çekebilirsiniz ama sonra bağımlılık yaratabilecek bir şey olabilir, hatta bizim gibi ilk defa çadırda kalmış olanlar "En huzurlu uykularımızın ev sahibi bu çadırlar" diyor. Öte yandan sabah öyle şahane bir manzaraya uyanıyorsunuz ki uykusuzluğunuz pek umurunuzda olmuyor. Gerçekten de özellikle pandemi döneminde en çok ilgi gören tatil biçimlerinden biri oldu kampçılık. Sadece pandemide değil, bunu keşfeden herkes bundan sonra da bu müthiş keyfe devam edebilir. Bence bu yaz siz de deneyin.







LAVANTALARLA DÜNYAYA YAYILAN BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ

Muhteşem bir kadının tüm dünyaya yayılan başarı hikayesiyle tanıştırmak istiyorum sizi... Lale Kemali Gonzales, yaptığı doğal sabunlar, mumlar ve meşhur lavanta asalarını Akkaya'dan tüm dünyaya ulaştırıyor; Amerika'dan tutun da Dubai'ye kadar... Ayrıca Güney Fransa'nın meşhur lavantaları onlar sayesinde Akkaya vadisinde çünkü Gonzales çifti tüm dünyayı dolaşmış, aldıkları çiftliğin bahçesine Aix-en-Provence lavantalarını ekmiş. Fransa'nın unutulmuş geleneği lavanta asalarına hayran kalmamak elde değil. Kurdele ve lavanta saplarıyla yapılan asanın tarihi 18'inci yüzyıla dayanıyor. Kapılara uğur getirmesi için asılır.







Gonzalez çifti çiftlik hayatını, doğa ile uyum içinde yaşamayı seviyorlar. Bu huzura imrenmemek elde değil... Çiftlikte sıfır atık felsefesini hedefleyerek yaşıyor, her şeyi kompost yapmaya da özen gösteriyorlar.







Lale Kemali Gonzales'in kokulara olan ilgisi parfüm dünyasının kalbinin attığı Grasse bölgesinde, dünyanın en ünlü burunlarını yetiştiren Grasse Institiute of Perfumery okulunda aldığı eğitimle başlıyor. Gonzales, Doğal Kozmetik Üretimi ve Parfüm Üretimi gibi eğitimlerin ardından New York'da Soğuk Proses Sabun ve Kozmetik Üretimi sertifika programını tamamladıktan sonra, aromaterapi eğitimleri de alıp Türkiye'ye dönüyor ve Zeytune'yi kurarak doğal, zeytinyağlı, saf uçucu yağ içeren sabunlar ve saf balmumu içeren kokulu mumlar üretmeye başlıyor.







AKYAKA'DAKİ EN SON YENİLİKLER

Akyaka denince akla ilk kite board, Azmak Nehri, ve buz gibi nehir suyu ile denizin birleştiği bölgede denize girmek gelir. Bu yaz sezonu ise akla ilk gelecekler listesi değişecek gibi görünüyor çünkü Akyaka'da bu yıl birçok yenilik var.

Pandemide hiç durmadan çalışan kite beach bir yoga kompleksi kurmuş. Kite Beach Hotel'de Azmak Nehri'ne karşı hem yoga hem de ses terapileri yapılıyor artık. Nihan Altuğ Bayraktar'ın hayata geçirdiği Akyaka Retreats insanlara kiteboard adrenalini sonrası kendi içlerine dönme şansı tanıyor. Nasıl mı? Örneğin Kaan Hantal'ın ses meditasyonunda davulun sesi bir yanda, diğer yanda ise Azmak Nehri'ndeki hayvanların, kuşların, rüzgarın sesini adeta bir senfoni gibi dinlemek bambaşka bir deneyim oldu.

Kite beach'teki bir yenilik daha Volkswagen Kite okulu oldu, şampiyon hocalar ve en iyi ekipmanlarla sezona giriş yaptılar. Merkeze inersek; Room Kite Mansion içine açılan Zoyya Restaurant ve Mekan Akyaka da en son yeniler arasında. Yolunuz Akyaka'ya bu yıl düşerse buralara uğramadan geçmeyin.