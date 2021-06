Ne mutlu ki günümüz kent yaşamında sanat artık müzeler ve sanat galerileri arasındaki sıkışmışlıktan çıkarak daha geniş kitlelere ulaşmaya başladı. Örneğin mekan kimlikleri sanatla ön plana çıkmaya başladı. Öyle ki yapılan araştırmalarda; kamusal alanda gerçekleştirilmiş olan sanat eserleri ve tasarımların kişiler arası iletişimi ve insan- çevre etkileşimini olumlu yönde etkilediği görülüyor. Bu yaz değerli birçok sanatçının milyonluk eserlerini siz de farklı mekanlarda görebilirsiniz. Son günlerde dikkatimi çeken bu yazın çok konuşulacak sanatçı ve eserlerine baktığımızda ise yapıtlar mekan ile yeni bir bağ kurarken, mekan yapıta, yapıt da mekana bir anlam yüklüyor, düşündürüyor ve mekana değer katıyor.



BU MEKANLARDA KARŞINIZA ÇIKABİLİR

Nobu İstanbul: Japon mutfağının dünyaca ünlü temsilcisi Nobu, İstanbul'da misafirlerini ağırlamaya 1 Temmuz'da başlıyor. Ünlü oyuncu Robert De Niro ve Şef Nobu Matsuhisa'nın ortağı olduğu Nobu Restaurant'ın İstanbul şubesine girer girmez Günnur Özsoy'un soyut heykelleri, desenleri ve tipografik çalışmaları ve 'Memories and Letter' adlı şahane eseri dikkatinizi çekecek. Sanatçı yıllar önce bir eskicide bulduğu, İngiltere'de yaşamış filozof İlham Dilman'ın Türkiye'de yaşayan ailesine gönderdiği mektuplar ile Faruk Sade'ye kızı Sera Sade tarafından yazılan bir mektuptan yola çıkarak sanat yazarı ve küratör Marcus Graf'la karşılıklı kaleme aldıkları mektupları, bu eserin temeline koymuş. Farklı malzemelerle gerçekleştirdiği organik formdaki heykellerinde evrensel bir dil oluşturan Özsoy'un eseri görülmeye değer.



Bodrum Boel: Nişantaşı'nın ünlü mekanı Boel de bu yıl Bodrum'a taşınan mekanlar arasında... Çatısı altında şimdiden en çok konuşulan mekanları barındırıyor, biri Must, diğeri ise Maikos. Boel'e gittiğinizde Mert Ege Köse'nin Contemporary İstanbul'da çok dikkat çeken muhteşem 'Half' eseriyle karşılaşacaksınız. Eserin fiyatını Contemporary İstanbul'da da çok merak eden olmuştu. Aldığım duyumlara göre; 550 bin TL. Köse; iki farklı üslupta heykel üretiyor. Sanatçı, kesin ve net formların bir araya gelmesiyle rijit heykeller yaparken, bazı heykelleri ise aynı birimlerin rastlantısal tekrarlarından oluşturuyor. Köse'nin rastlantısal formları, Platon'un dansı tariflemesi gibi ruhsal bir ögeye dayanıyor.

Six Senses Kocataş Mansions: Sarıyer'de, şehrin tarihini aynalayan iki muhteşem yalıda konumlanan Six Senses Kocataş Mansions, İstanbul, sürdürülebilirlik felsefesi ışığında sunduğu deneyimlerin dışında sanatıyla da konuşuluyor. Özellikle bahçesinde duran Emre Namyeter heykelini birçok koleksiyonerin burada gördükten sonra sipariş verdiğini duydum. Namyeter, kendi ürettiği boyaları kullanarak çok katmanlı soyut çalışmalar üretiyor. Kendisini takip edenler bilir işlerinde tekrar eden çizgisel hareketler ve rengin ahengi, sanatçının pürüzsüz ve yalın resimlerinin en belirgin özellikleri. İlk bakışta belli bir kurala dayanmaksızın rastlantısal bir şekilde ortaya çıkmış gibi görünen çalışmaları, aslında oldukça kontrollü bir sürecin sonucunda meydana geliyor.



Azur Bodrum: Yeniköy'ün ünlü restoranı Azur Yeniköy de bu yaz Bodrum'a taşındı ve bahçesine şahane bir sanat eseri koydu. Sanatseverlerin gördükleri yerde hemen tanıdığı Ayla Turan'ın eserlerini Yalıkavak'ta görebilirsiniz. Turan eserlerinde çocuk ve oyun kavramını işliyor. Sanatçı Azur Bodrum'da yine meşhur bebeklerinden birini tekne içinde balık tutarken yapmış, mutlaka görün derim.