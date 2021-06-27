Bu ralli bildiğiniz rallilerden çok başka, amaçları, bir yarışma biçimi olarak yarış değil, sadece gezinin, manzaranın ve ziyaret ettikleri ülkelerin gastronomik tekliflerinin tadını çıkarmak.

Özel tasarım, modifiye edilmiş süper otomobiller organizasyonu OneLife Rally'den bahsediyorum.

Her yıl, hem sürücülerin isteği hem de onları takip eden geniş izleyici kitlesi nedeniyle geçtikleri farklı ülke ve şehirleri listeye alıyorlar.

Dünyanın önde gelen uluslararası otomobil etkinliklerinden biri ne mutlu ki beşinci yılında yeni turun başlangıç noktası olarak Galataport İstanbul'u seçtiler.



İngiltere, ABD, Almanya, İsviçre, Slovenya gibi onlarca ülkeden gelen 100'e yakın özel tasarım ve modifiye süper otomobil ve sahipleri, Galataport İstanbul'un 200 yıl sonra ilk defa erişime açılan rıhtımında otomobil meraklılarıyla buluştu.

Öyle ihtişamlı bir buluşma ki bu hem arabaların hem de Boğaz'ın kıyısı Galataport İstanbul'un etkisinde kalıyorsunuz. İngiltere, ABD, Almanya, İsviçre, Slovenya, Avusturya, İspanya, Rusya, İsveç, Malta, Lüksemburg, Hollanda ve Bosna gibi farklı ülkelerden otomobilleriyle İstanbul'a gelen sürücüler özel yapım ya da modifiye Ferrari, Lamborghini, Porsche, Bentley, Maserati gibi markalardan oluşan 120'e yakın süper otomobil ile Karaköy sahil şeridinde adeta büyük şov yaptı. Bu araçları benzerlerinden ayıran ise özel üretim ve türünün tek örneği olmaları.



Etkinliğin sıradaki durakları Sofya, Priştina, Belgrad, Saraybosna, Budapeşte ve Prag olacak.

Ülkemizde farklı kültürlerden ve coğrafyalardan gelen yüzlerce insanın aynı platformda buluşması bu zamanda öyle değerli ve gurur verici ki. Uluslararası etkinliklerin her geçen gün daha da artması dileğiyle…



İLK MÜZE MEYDANI GELİYOR

Galataport İstanbul, bu arada bölgenin tarihi dokusuyla uyum içindeki mimarisi gibi birçok özelliği ile öne çıkıyor. Hedefi misafirlerine "nefes alan", sağlıklı ve güvenli bir kültür sanat, çalışma, alışveriş ve yeme içme deneyimi sunmak.

Sahasında barındırdığı İstanbul Modern ve Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi ile sanatın Türkiye'deki en iyi örneklerine ev sahipliği yaparak şehrin kültür sanat alanındaki yeni buluşma noktası olacak Galataport İstanbul, yıl boyunca pek çok kültür sanat ve tasarım etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Proje kapsamında peyzaj düzenlemesi hayata geçirilen tarihi Tophane Meydanı da İstanbul'un ilk müze meydanı olacak. Bu meydanın merkezinde yer alan ve tarihi 1848'e ulaşan Tophane Saat Kulesi, çok özel bir teknikle yerinden kaldırılarak restore ediliyor.

***

KÖPEKLER SOKAĞA TERK EDİLİYOR

Her kim aç bir hayvanı beslerse, aynı zamanda ruhunu besler, der Charlie Chaplin. Düşünsenize hayvanlar olmasa en başta insanlar sonra doğa nasıl bir boşluğa düşer. Pandemide evlere kapananların büyük bir bölümü yalnızlıklarından kurtulmak için evcil hayvan sahiplenmeye başlamış. Aileler dışarı çıkamayan çocuklarına oyun arkadaşlığı yapması için kedi ve köpek gibi evcil hayvanlar aldı ya da sahiplendi. Kimisi ise sokağa çıkma yasaklarında köpekle gezmek serbest diye köpek sahiplendi. Evcil hayvan sahiplenme oranında pandemi öncesine göre yüzde 70'lik bir artış yaşanmış. Peki ya şimdi ne oldu? Aşılama hızımız çok iyi ülkemiz normale dönüyor bu sahiplenilen evcil hayvanlarla pandemi arkadaşlığı sona mı erecek? Veteriner Hekim Fatih Adalıgil'e bu durumu soruyorum. Pandemi sonrasında bu hayvanların terk edilme riski olduğunu bu konuda çok ciddi endişe duyduklarını söyledi. Ebeveynler sıkılan çocuklarının isteklerini kırmamak için hayvan satın aldı, yalnız kalanlar ise yalnızlık hissini paylaşabilmek amacıyla hayvan sahiplenmeye yöneldiler. Sonra da bu güzel hayvanlar sokağa mı atılıyor yani diyorum şaşkınlıkla.



HAYVANLARA KARŞI ADALETLİ OLALIM

Öğreniyorum ki birçok isim Bodrum ve Çeşme'ye tatile giderken dönüşte evcil hayvanlarını o bölgede çok mutlu oldu artık burada kalsın diyerek bırakıyormuş. Hayvanları Koruma Kanunu'na göre bunu yaptıkları zaman cezai işlem uygulanmıyor mu? Bu nasıl bir insanlık dışı hareket ayrıca. Madem sahiplendiniz, sahip çıkın, biraz hayvan sevginiz olsun.

Bu arada haberlerde son dönemde sıkça rastladığımız köpek saldırı haberleri de yasaklarda sokaklarda gezebilmek için sahiplenilen yani sırf muaflık hakkına sahip olabilmek için kullanılan köpeklerin şimdi sokağa geri bırakılmalarının resmidir. Sokaklarda özgürce dolaşan köpeklerin haklarını korumak da bir adalet meselesi o yüzden lütfen adaletli olalım.