Çağdaş sanat eserlerini görebildiğimiz sergiler genellikle eylül ve mayıs ayları arasına sıkışmış durumdaydı, ta ki bu yaza kadar. Bodrum'da sanata destek olmayı ilke edinen yerler, sanatın mevsiminin olmadığından yola çıkarak bu sergilerin 12 ay gerçekleşmesi için büyük bir adım attılar. Bodrum'da ister gündüz plajda, isterseniz gece eğlencesinde bir sanat eserini görüp beğenip alabiliyorsunuz.







DERİN TESİRLER SESSİZDİR

Oyuncu Oktay Kaynarca ile Bodrum Marina'daki Yacht Club'ın içindeki 'Derin Tesirler Sessizdir' sergisinde karşılaşıyorum. Bir yandan sahnedeki Yol Project'i dinliyoruz, diğer yandan sanat eserlerine bakıyoruz. Kaynarca, Merve Çetin'in 'Kök' adlı eserini incelerken ben serginin hikayesini okuyorum. İyi ki Bodrum Marina Yacht Club, Alternatif Sanat Mekanı meRQezart'ı sanatseverlerle buluşturmuş. 31 Temmuz tarihine kadar yolunuz düşerse ziyaret edin.







TÜRKİYE'NİN İLK AÇIK HAVA HEYKEL PARKI AÇILIYOR

Bodrum bu yaz sanatseverleri heyecanlandırmakta çok ileri gitti. Öyle ki Türkiye'nin ilk açık hava heykel parkı Loft Art Sculptville, Bodrum Loft'ta açılıyor. 19 Temmuz'da Bodrum Loft ve Sevil Dolmacı Art Gallery tarafından hayata geçirilen projede; Türk ve uluslararası 15 sanatçıya ait enstalasyon, heykel ve neon işlerden oluşan 28 farklı eser var. Eserler arasında en merak edilen görkemli bir çağdaş sanat koleksiyonuna sahip beach resort Casa Malca, Tulum koleksiyonunda eserleri yer alan Kolombiyalı sanatçı Rafael Gomezbarros'un 'House Taken' adlı karınca enstalasyonları.

Bitmedi... Güney Koreli Heykeltraş Seo Yang Deok'un 'Meditation' serisinin bir eseri Capri'de, ikincisi Mayfair Sculpture Trail'de, üçüncüsü ise Loft Art Scuptville'de yer alacak. Heykeltraş Ozan Oganer'in Dubai Havalimanı ve Çanakkale'de yer alan Caeli Otel ile başladığı Alice Harikalar Diyarında serisinin devamı niteliğindeki heykel enstalasyonu da Bodrum Loft için özel konumlandırılacak.







FARKLI KUŞAKTAN SANATÇILAR BİR ARADA

Sanata ve doğaya olan saygısını her alanda çalışmaları ile buluşturan Bilgili Holding, mimarisindeki eklektik tavrı BodrumBodrum Art Gallery'de sergilenen 'Music to My Eyes' sergisi ile pekiştiriyor. Sergi, müzikal bir senfoninin notaları gibi farklı kuşaktan sanatçıları bir araya getiriyor. Serdar Acar, Arzu Akgün, Nancy Atakan, Şerife Bilgili Ercantürk, Şeyda Cesur, Rabia Çelik, Zeynep Çilek, Ersan Deveci, Osman Dinç, Görkem Dikel, Burak Kutlay, Nilay Özenbay, Paul Schwer, gibi birbirinden değerli sanatçının eserlerini 30 Eylül'e kadar görebilirsiniz.







KADINLARA DESTEK

Bodrum'da kadınlara destek olmayı amaçlayan, küratörlüğünü Artmodernmiami'den Tuğba Yazıcı'nın yaptığı bir sergi açıldı. Toplumsal ve ekonomik hayatta kadınlara destek olan Sianji Well-Being Resort Kaplıca Bodrum Hotel'in sosyal sorumluluk projesi olan sergide; Amerika, Londra, Roma, Venedik, Montenegro, Kapadokya, Kayseri, Denizli, Bodrum olmak üzere dünyanın dört yanından gelen sanatçıların eserleri yer alıyor. 31 Temmuz'a kadar açık serginin en güzel yanı gelirinin World of United Women grubuna bağışlanacak olması.