Komedi erkek işidir algısını yerle bir eden bir kadın Yasemin Sakallıoğlu. Hem komik hem hem de çok fazla doğal.

Öyle bir doğallık ki anlattığı her şeye dayanamıyor önce kendi bir kahkaha patlatıyor.

Bkm organizasyonuyla Maximum Uniq Açıkhava'da "Doğru Koca Nasıl Seçilir" isimli oyununu izledim.

Kapalı gişe kahkaha şöleni şu zorlu acı günlerde o kadar iyi geldi ki, gösterinin gelirinin Tema vakfına bir orman kurulması için bağışlanacağını duyunca ayrıca mutlu oldum.



Sakallıoğlu sahneye dom dom kurşunu şarkısı eşliğinde dans ederek çıkınca zaten gülmekten sinirlerimiz bozuldu, ardından aile bağları, kadın erkek ilişkileri ve bu ilişkilerin psikolojik etkilerini çeşitli tiplemelerinden yardım alarak esprili bir dille anlattı. Bunları anlatırken tabii ki kendini eleştirmeyi asla ihmal etmiyordu. Uzun zamandır bu kadar güldüğümü hatırlamıyorum.

Dokuzu az geçe başladık. 11'i geçene dek aralıksız güldük. Aile hikayeleri, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki 3 sezonluk macerası ve takı sohbetinde gözümden yaş geldi.



Meğer Yasemin'e evlenirken kimse takı takmamış nikah yaparsanız takmıyorlar illa yemek yiyecekler diyor.

İzleyiciler arasından biri çeyrek altını da takınca Açıkhava kahkahalara boğuldu.

Ülkemizde harika stand upçılar var. Başta Cem Yılmaz, Ata Demirer, Doğu Demirkol ama Yasemin tarz olarak hiçbirine benzemiyor çünkü öyle bir çabası yok. O kendine benziyor sadece..

Şimdiye dek izlemediyseniz, çok şey kaçırmışsınız demektir, ilk fırsatta görün.



LORENZO QUİNN'İN ESERİ BODRUM'DA NEREYE GELİYOR?

Eserleri uluslararası özel koleksiyonlarda yer alan ve Londra'dan Doha'ya, Venedik'den St. Petersburg'a kadar birçok ülkede sergilenen ünlü İtalyan heykeltraş Lorenzo Quinn en hayran olduğum sanatçılardan biri her eseri tartışmasız bulunduğu ülkeye ayrı bir değer katmıştır



57. Venedik Bienalinde yarattığı devasa eller ile şehrin en dikkat çekici çalışmalarından biriydi. Ne mutlu ki Quinn'in bir eseri yakın zamanda Bodrum'da olacak. Bu vizyoner hareketi yapan bu yıl açılan Accor Otel Grubu'nun Premium otel markalarından MGallery'den başkası değil. Lorenzo Quinn buraya özel bir eser yaratmak üzere keşif yapmak için oteli ziyaret etmiş. Sanatseverleri çok heyecanlandıracak iki adet eser şu an yaratım sürecinde ve Ekim ayında MGallery The Bodrum Yalıkavak'ta olması bekleniyor.



Bu arada otelde mutlaka görülmesi gereken; Ahmet Güneştekin, Ahmet Oran, Bubi, Cengiz Yatağan, Emre Namyeter, Ergin İnan, Ertuğrul Ateş, Ferruh Başağa, Güngör Taner, Ozan Ünal, Ömer Uluç, Philippe Pasque, Richard Orlinski, Yiğit Yazıcı gibi sanatçıların eserleri de yer alıyor.



SCARLETT JOHANSSON DAVASINDA HAKLI MI?

Gün geçmiyor ki Black Widow filmiyle ilgili yeni bir gündem olmasın. En son Disney'in filmi salonlarda gösterime soktuğu sırada Disney Plus'ta da yayınlama kararı, Marvel süper kahramanını oynayan Scarlett Johansson'ı yasal bir savaşın içine soktu.



Johansson'ın avukatları, stüdyonun filmi yalnızca sinemalarda göstermemeyi tercih ettiğinde dijital plaformlarda yayınlayabileceğini söyleyerek sözleşmenin ihlal edildiğini belirtti. Ve yeni yayın politikası nedeniyle gelir kaybına uğradığını öne süren Johansson adına tazminat talebinde bulundu. ABD medyası, davanın sonucunun önümüzdeki dönemde pek çok yapım için emsal olabileceğine dikkat çekiyor. Böyle bir olay Türkiye'ye de emsal olabilir mi tartışılır, oyuncular sözleşmelerini bu şekilde düzenlerler mi bu konuda bir savaşa girerler mi? Böyle bir davanın ülke sinemamızda yaşandığını düşünürsek, oyuncular bir daha oynayacak başka bir film bulabilirler mi? Tüm soru işaretleri yeni bir tartışma konusu, bekleyip görelim.