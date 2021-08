Bazı şefler vardır; rotanızı değiştirmenize değecek yemekleriyle ünlüdür. Doğuş çatısı altında Roma'da hizmet veren Michelin yıldızlı Assaje restoranının şefi Lorenzo di Gravio da onlardan biri. Ne mutlu ki D Maris Bay; Roma'ya gitmemize gerek kalmadan 1 Eylül tarihine kadar, D Maris Kitchen'da Lorenzo ile bizi buluşturuyor.

Michelin yıldızlı restoranlar hakkında bilgi vereyim isterseniz... Bu yıldıza sahip restoranların aylar öncesinden rezervasyonları kapanır, D Maris Bay'da da durum farklı değil; sınırlı sayıda konuk için hazırlanan menüler için sırada bekleyenler var. Ama beklemeye de değer.







'DENEYİM ÖTESİ BULUŞMA'

Ünlü şefin öğle yemeği menüsünde mozzarella kremalı ton balığı tartar, midyeli niyokki ve kum midyeli linguine gibi lezzetler var. Akşam ise karpuz carpaccio'dan domates suyunda çiğ marine edilmiş akya balığına kadar özel bir menü sunuluyor. "Deneyim ötesinde bir buluşma" diyorum, gülüyor Lorenzo. "Genç yaşta Michelin yıldızlı bir restoranın baş şefi olmak nasıl bir duygu?" diye soruyorum kendisine, "Olağanüstü, kendinizi işinize adarsanız, kısa sürede harika bir iş çıkarabilirsiniz" diye cevap veriyor...

iş çıkarabilirsiniz" diye cevap veriyor... Ayrıca, lezzet dünyasının Oscar'ı olarak tanımlanan Michelin yıldızına sahip Lorenzo Gravio, Türk mutfağına bayıldığını da söyledi, hatta mutfağımızı şöyle tarif etti: "Çok baharatlı, aromatik, biraz farklı bir mutfak bence."







MİCHELİN YILDIZI NASIL ALINIYOR?

Ülkemizde Michelin yıldızlı restoranlarımız yok ama bu yıldızı almış şahane şeflerimiz var. Peki herkesin merak ettiği bu yıldız nasıl alınıyor?

Yıldız puanlaması, üç seviyede tasarlanıyor. En yüksek seviye, üç yıldız... Her yıldız bir yıl süreyle geçerli olmaya başlıyor, hemen 3 yıldız alınabileceği gibi yavaş yavaş yükselmek de mümkün...

Bir yıldız, 'Alanında çok iyi bir restoran' demek. İki yıldız, 'Öyle mükemmel bir yemek ki kesinlikle rotanızı değiştirmenize değecek' anlamına gelirken, üç yıldız, 'Fevkalade bir mutfak, özel bir yolculuğa değer' anlamını taşıyor. Sadece yemekler de değerlendirilmiyor; servisten temizlik kurallarına her detay puanlamayı etkiliyor. Yıldız alan şef, ününü katlıyor; restoranı ziyaretçi akınına uğruyor.

Michelin Rehberi Direktörü Jean Luc Naret'e göre; üç Michelin yıldızına sahip olan restoran ve otellerin gelirinde yüzde 30'luk bir artış gerçekleşiyor. Yıldızı kaybeden bir restoran zarar ediyor, restoranın yüzde 30 veya yüzde 40 gelir kaybı yaşaması ciddi bir rakam. Her yıl teftişe geliniyor ve gerekli şartları yerine getirmeyenlerin ellerinden yıldızları alınıyor. Tabii bu durum bazı şefler için bir yıkım demek. 1996 yılında Şef Alain Zick ve 2003'te Bernard Louseau yıldızlarını kaybettikleri için intihar etmişti.

Günümüzde üç yıldızlı 131, iki yıldızlı 461, 1 yıldızlı ise 2 bin 519 Michelin restoranı bulunuyor. Rekor 3 bin 178 sayıyla Fransa'da.







3 VEGAN RESTORANIN BAŞARISI

Dünyada bu yıla kadar Michelin yıldızlı vegan restoranlardan hiç bahsedilmezken, bu sene 3 vegan restoran bu kıdeme sahip olmuş. İlk defa bir Fransız vegan restoran 1 yıldız almış. Bir kadın şef tarafından işletilen Origine Non Animale ismindeki bu restoran, aynı zamanda çevreci ve sürdürülebilir gastronomi için verilen yeşil yıldızdan da almış. Biri Alman ve diğeri Amerikan iki vegan restoranın da birer yıldızları var.



YILDIZLI TÜRK ŞEFLER

Ülkemizin Michelin yıldızına sahip şeflerini ise şöyle sıralayabilirim...

■ Ali Güngörmüş

■ Musa Dağdeviren

■ Mehmet Gürs

■ Şemsa Denizsel

■ Osman Sezener

■ Serkan Güzelçoban

■ Can Oba