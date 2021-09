1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Kahramanlar sergisi öyle etkileyici ki hemen önümüzdeki günlerde vaktinizi ayırıp görmenizi tavsiye ediyorum.

Her bir eserinde 30 senelik maket deneyimi, 25 senelik diorama yeteneği ve 18 senelik koleksiyoner kimliğini bu sergide ziyaretçilerle buluşturan Hisart Canlı Tarih Müzesi kurucusu Nejat Çuhadaroğlu, Milli Mücadele tarihimizin gizli kahramanları kadınları konu alan sergisini İstanbul Sinema Müzesi Sergi Salonu'nda sergiliyor.







Sergi Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açıldı. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Kadınlarımız çocuklarımız herkes bu savaşta yer aldı. Sergide özellikle kadınlarımızın yaşadığı zorluklar, almış oldukları sorumluluklar ve göstermiş oldukları kahramanlıkları görme şansına sahip oluyoruz" dedi. Gerçekten de bakanın söylediği gibi sergiyi gezerken kahramanlıklara tanık oluyor hayal dünyanızda bambaşka dünyalara pencere açıyorsunuz. 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı dönemlerinde, işgal edilen bir ülkenin ve yok edilmeye çalışılan bir halkın, tüm yokluklara rağmen ağır şartlar altında giriştiği mücadele esnasında Türk kadınının çektiği zorlukları, yüklendikleri sorumlulukları ve gösterdiği kahramanlıkları konu alıyor.







Sergi kapsamında, Hilal- i Ahmer Cemiyeti (KIZILAY) tarafından kurulan Hemşirelik Kursları belge ve fotoğrafları, yardım rozetleri ve kartpostalları ile ilk Türk hemşire Safiye Hüseyin Elbi'ye ait madalyalar, mektuplar ayrıca savaş esnasında cephane ve erzak taşıma faaliyetlerini gösteren fotoğraf ve evraklar, fişek fabrikasında çalışan kadın ve çocukların fotoğrafları, kartpostal, aksesuar, rozet, madalya, Şefkat nişanı, mektup, propaganda afişleri, dönemin gazete nüshalarının yanı sıra Milli Mücadele dönemine ışık tutan canlandırmalar, manken ve dioramalar ve objeler yer alıyor. Unutmadan Beyoğlu'nda bulunan İstanbul Sinema Müzesi Sergi Salonu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşen sergi 20 Eylül tarihine kadar Pazartesi günleri hariç 11:00-19:00 saatleri arasında tarih ve sanatsever ziyaretçilere açık.







Kavgalara yapay zeka müdahalesi

Çağımızın açmazı öfke, kavga, saldırı maalesef ki sosyal medyada çığrından çıkmış durumda. Ne mutlu ki teknoloji devi Facebook, platformundaki gruplarda kavgaya dönen tartışmaları kontrol altında tutmak için yapay zekadan yararlandığı yeni sistemini açıkladı. Yani sosyal mecralardaki kavgalarınıza yapay zeka müdahale edebilir dikkat dikkat! "Tartışma Uyarıları" adı verilen araç henüz test aşamasında. Sosyal medya platformu 2020'nin sonlarında, Facebook'ta on milyonlarca aktif grubun olduğunu ve her ay 1.8 milyardan fazla kullanıcının en az bir grubu kullandığını açıklamıştı.

Ancak bu gruplarda kullanıcılar sık sık kavga ediyor, buna bir dur demek isteyen şirketin yapay zekaya başvurduğu yeni sisteminde "tartışmalı konuşma" yaşandığında grup yöneticilerine uyarı gidecek. İnsanların çözemediği kavgaları bakalım yapay zeka çözebilecek mi? Bekleyip görelim.







Facebook ve Apple kavgasının saçmalığı

Teknoloji devleri Facebook'la Apple kavgası gerçekten inanılır gibi değil. iPhone üreticisinin çocuk istismarı görüntülerini saptamak için yeni bir fotoğraf tespit programı başlatma planları Facebook'u kızdırmış. Eğer bir çocuğa cinsel içerikli görünen bir görsel gönderilirse bulanıklaştırılacak ve çocuğa uyarı gönderilecek.

Çocuk mesajı görüntülemeye karar verirse, ebeveynlerinin uyarılacağı söylenecek ve daha sonra da bir yetişkine haber verilecek. Şahane bir uygulama bunu eleştireni anlamak mümkün değil ancak Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp'ın başındaki Will Cathcart, Apple'ın iOS sistemindeki kişisel fotoğrafları tarayabilen yazılım önerisinin özel hayatın gizliliğinin açık bir ihlali olduğunu söylüyor. Üstelik WhatsApp'ın kendi platformunda Apple'ın programlarını çalıştırmasına müsaade etmeyeceğini belirten Cathcart, Apple'ın yaklaşımının "Dünyaya çok endişe verici bir katkı yaptığını" söylüyor. Bir çocuğun istismarı söz konusuysa özel hayatının gizliliği açısından bir ihlal demek biraz vicdan yoksunluğu biraz da sosyopatlık gibi geliyor sizce?