Çağımızın yeni hastalığıyla tanışmaya hazır mısınız? Emoji sendromu... "O da ne?" demeyin, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada kadınların ateş emojisinden rahatsız olduğunu ve haklı isyanlarını yazmıştım... Bunun üzerine gelen okur maillerinden ve sosyal medya geri dönüşlerinden gelen tepkiler, çağın yeni hastalığını doğrular nitelikte. Örneğin bir okur itirafı şöyle: "Hayatını sadece kızların story'lerine ateş emojisi atmakla geçiren birçok insan tanıyorum ama aynı grupta iki farklı kıza aynı kişiden ateş emojisi gelirse o adamı asla ciddiye almıyorlar."

Bir diğer güldüğüm yorum ise şu: "Ateşi bulan kişi bu emojiyi kullananlar kadar faydasını görmemiştir."



Ateş emojisine isyan gerçekten çok büyük, ben ne kadar kadınları koruyan sosyal medya muhafazakarı gibi suçlansam da durum ortada! Bana ister feminist deyin ister sosyal medya muhafazakarı; kadınlar olur olmaz kişiler tarafından bu alev emojisine maruz kalıyor. Durum 'Engelle, çıkar listenden o kişiyi' demek kadar basit değil çünkü yapanlar zaten kendini o yakınlıkta sanan cüretkar ateş bağımlıları, besbelli alev mesajını daha da ileri götürmek istiyorlar. Başa çıkılmaz bir sosyal şiddet, anlamazlıktan gelmekle idare edilmiyor, alev sayısı her geçen gün artıyor. Alev göndermeyi İngiltere'de ve Amerika'da yaşayan iki arkadaşıma "Siz de bu emojiyi çok kullanıyor musunuz ve ne için?" diye sordum. İşte aldığım cevap: "Alev, bizde sıcak, seksi olarak kullanılıyor." Yani bize has bir algılama biçimi değil bu... Gelen e-maillerdeki isyan da benzer: "Kimse bana seksisin ya da alev alevsin diyemez."



PEKİ YA ÖPÜCÜK EMOJİSİ?

Ünlü sanat eleştirmeni Jonathan Jones'in "Emojiler, insanlık adına büyük bir geri adımdır" tespitine katılmamak elde değil. Teknoloji çağında ileriye giderken geriliyoruz, sanki fiziksel tacizlerin yerini uygunsuz fotoğraflar ya da alev emojileri aldı. Sosyal medyanın çağımızın modern hastalıklarına yenisini eklediği kesin: Ateş sapıkları. Dilerim ateşinizle, emojinizle beraber azalarak yok olursunuz. Bu arada ateş emojisinin yanı sıra şikayet edilen bir diğer emoji ise kalpli öpücük. Bu emojinin dostane olabileceğini düşünüyorum, konuşma finalinde 'Öpüyorum' diyoruz sonuçta, bu emoji o alev alevsin kadar rahatsız etmeyebilir. Yine de isterseniz tartışmaya açabiliriz.



FOMO OLABİLİR MİSİNİZ?

Endişeliyim çünkü insanlar telefonu ellerinden düşürmüyor, sosyal medyayla yatıp sosyal medyayla kalkıyorlar. Korkarım ki Fomo'lar, belki de siz de Fomo'sunuz... Nedir Fomo'nun açılımı; 'Fear of missing out' ya da Türkçe karşılığıyla 'Gelişmeleri kaçırma korkusu'. Belirtileri arasında sürekli sayfa yenileme ihtiyacı hissetmek, sosyal medyada online olmadıkları zamanlarda huzursuz olmak, paylaşılan bir fikrin veya görselin beğeni almaması sonucunda ortaya çıkan duygusal çöküntü var. Aman dikkat!



EMOJİ KULLANIMINDA 14'ÜNCÜ SIRADAYIZ

Bir okurum emojiler üzerine yapılan bir araştırmayı iletti. Medya takip ve raporlama ajansı PRNet'in Paris merkezli uygulaması olan Happn verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre; Türkiye emoji kullanımında 14'üncü sırada. İnanması güç, biz de bu kadar alevci varken nasıl oldu ilk sıralarda yerimizi alamadık, bilemiyorum... Bu arada emoji kullanmayı en çok seven ülke Hindistan olarak belirlendi. Hindistan'ı da sırasıyla; Danimarka, Norveç, Şili ve Brezilya'nın takip ettiği saptandı.