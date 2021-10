Heyecanla beklediğimiz Contemporary Istanbul, Tersane İstanbul'da başladı. Peki 16. edisyonda en çok hangi eserler dikkat çekti ve en çok hangisinin hikayesi aklımızda kaldı? Benim için tartışmasız NFT projeleri, Ardan Özmenoğlu'nun kadına şiddet için özel hazırladığı tablo ve Genco Gülan'ın 'Tepetaklak' eseri...







ŞİDDETE HAYIR!

Ardan ile konuştuğumda 'Kadına şiddete hayır' mesajı veren eserle ilgili şunları söyledi: "He Shot me Down Bang Bang' (Beni Silahla Öldürdü) adlı eserimi, kadına şiddete dikkat çekmek adına ürettim. Türkiye'de yaşayıp her gün kadına şiddet haberlerine maruz kalırken bu durumdan etkilenmemek mümkün değil. Bu konu hakkında farkındalık yaratmak adına herkesin kuvvetli bir ses çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Hep birlikte güçlü bir şekilde 'Kadına şiddete hayır' demeliyiz."

Gerçekten de bu eseri görmeden sakın fuar alanından çıkmayın.







En sevdiğim sanatçılardan Genco Gülan bu yıl Cİ'ye yine Piramid Sanat Galerisi ile beraber katılmış. Gülan'ın tersanenin açık alanında ilk defa sergilediği 'Tepetaklak' eseri, 230 santim boyunda ve görür görmez çok etkileneceğimiz türden bir yapıt. Gülan, figürde vücut simetrisi ile deneyler yapmış. Sanatçının uzuv ve organ sayılarını değiştirdiği antik referanslı yapıtlarına aşinaydık. Bu sefer Gülan'ın figüründeki yatay simetri, dikey simetriyi zorluyor. Sanatçı, geçtiğimiz senelerde benzeri çizim denemeleri yapmış ve bunlardan bir tanesi de Soho House koleksiyonuna girmişti.







Fuarda çağın ilerisinde bir anlayış benimseyerek NFT pazarına giren ileri görüşlü galerilerden Artopol ise seçilen NFT eser için 1989, Prag doğumlu Murat Saygıner'in 'Windrose', 'Fragile' eserlerini ve 'Refractions' koleksiyonunu bizlerle buluşturuyor. Saygıner, 2007 yılında fotoğrafçılık ve dijital sanat alanı ile tanışıp, çok sayıda uluslararası ödülün sahibi olmuş bir sanatçı. Kendisi aynı zamanda NFT teknolojisini en erken benimseyen sanatçılardan biri. Dünyanın farklı ülkelerinden koleksiyoncuların koleksiyonlarına kattığı 72'den fazla eseri, Saygıner'i kripto sanat dünyasının en çok satış yapan sanatçıları arasında ilk yüzde 2.9'da konumlandırıyor. 'Fragile' eserinde bir Ayı ve Boğa görüyoruz. Borsada yatırım yapan insanlar söz konusu sembolleri hemen tanıyacaklardır. Bu sembollerden boğa piyasaların yükselişine, ayı ise düşüşüne tekabül ediyor. Metaforik olarak çatışma içinde olan bu figürleri bir arada kullanan sanatçı, iki kutbun birbiriyle savaşını ele alırken, iki taraftan da bakılınca dengede kalınabileceğini ifade ediyor. 'Refractions' koleksiyonu ise, uzayın sonsuz olasılığında farklı, kapsamlı ve uzun soluklu bir temaya değiniyor.







TÜRKİYE'NİN İLK HAYVAN BAKIMEVİ HARİTASI OLUŞTURULDU



Sokak hayvanlarının yaşamlarını iyileştirmeye yönelik yapılan projeler her zaman sempatimi kazanmıştır. Bu konuda çok duyarlı olan oyunculardan Eda Ece'nin de onlar için neler yaptığını yakından takip ediyorum. Eda, "İnsan olmamız üstün olduğumuz ve hayvanlara istediğimizi yapabileceğimiz anlamına gelmez. İnsan olmak bence onların haklarına saygılı olmak anlamına gelir" diyor ve sokaktaki hayvanlara sık sık yardım ediyor.







En son Eda'yla Cheetos ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) iş birliği ile sokak hayvanlarının yaşamlarını iyileştirmeye yönelik yeni bir kampanya için buluştuk. Proje kapsamında sokak hayvanlarının Cheetos'un maskotu Chester kadar sağlıklı olabilmesi için 7 bölgeden 7 ilde bakımevlerine ameliyathaneler kurulacak. Bu proje için yapılan araştırma da oldukça ilginç; araştırmaya katılanların yüzde 60'ı sahiplendiği veya evinde baktığı bir hayvan olduğunu söylüyor. Bu hayvanların yüzde 50'sini kediler, yüzde 34'ünü köpekler, yüzde 32'sini ise muhabbet kuşları oluşturuyor. Hayvan sahiplendiğini veya evinde baktığını söyleyenlerin yüzde 69'u ise bu durumun bir-iki yıl veya daha yakın bir zamanda gerçekleştiğini ifade etti. Bu sonuç, pandemi döneminde hayvan sahiplenenlerin ve evlerinde bakanların sayısının hızla arttığını ortaya koyuyor.