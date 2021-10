Geçmişten günümüze en çok tartışılan konulardan biridir; kadın en çok ev işlerinde mi, kuaförde mi alışverişte mi vakit harcıyor? Gerçeklik payı tabii ki de var ancak bu gereksiz merakın üzerine yapılan araştırmalar, klişeden öteye gidemiyor...

Nedendir bilinmez bitmeyen anketler hep kadın üzerinden sunuluyor, sanki kadın hep kuaförde, alışverişte, erkek ise hep işte güçte... Öte yandan kadın hep geri kalan, erkek hep en iyileri başaran.

Bilmeyenler için son dönemde dikkatimi çeken gerçek araştırmaları paylaşayım... Güney California Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma; kadınların erkeklerden daha adil, daha saf ve özenli olduğunu ortaya koydu. Danimarkalı bilim insanlarının yaptığı bir araştırma, kadınların kriz zamanlarında erkeklere oranla hayatta kalmaya daha meyilli olduklarını gösterdi. İngiliz Daily Telegraph gazetesinde yer alan araştırmanın sonucuna göre; yaşam koşullarının hem erkekler hem de kadınlar için oldukça sert olduğu kıtlık, salgın gibi kriz dönemlerinde kadınlar çok daha uzun yaşıyor.

19. yüzyılda İzlanda'da görülen kızamık salgınlarında kadınlar, erkeklere göre iki yıl daha uzun yaşadı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre ise kadınlar, erkeklerden daha mutlu. Cinsiyete bağlı olarak ücret farkı, her sektörde tartışılan konulardan biri. Kadınlar bu duruma ne kadar tepki gösterirse çözüm o kadar hızlanabilir. TÜİK'in araştırmasına göre; ayrıca kadınlar, erkeklerden daha az kazanıyor ama daha uzun ve mutlu yaşıyor.



PEKİ YA ERKEKLER?

Öte yandan Almanya'da kadınlarla erkeklerin geliri arasındaki fark yüzde 18'i buluyor. Aynı işi yapan ve aynı niteliklere sahip kadınlar ise erkek iş arkadaşlarından yüzde 6 daha az kazanıyor. Bu bizim ülkemizde de farklı değil, aynı işi yapan yüzlerce kadın ve erkek arasındaki ücret uçurumu korkunç durumda. American Psychologist bilimsel dergisinde yayımlanan bir makalede de çarpıcı bir veri okudum... Kadınların iş gücüne katılım oranı 1950'de yüzde 32'yken, bu oran 2018'de yüzde 57'ye yükseldi. Erkeklerin iş gücüne katılımıysa yüzde 82'den yüzde 69'a düştü. Özetle kadınlar en çok kuaförde mi, ev işlerinde mi, yoksa alışverişte mi gibi araştırmaların kadınlara bir faydası yok. Bu araştırmalar ve güncel klişeler kadın istihdamını desteklemeli.

Ayrıca 'Erkekler en çok nerede vakit geçiriyor?' diye bir araştırma yapılsa eminim sosyal medya, mobil oyunlar (LoL, PUBG) ya da sahibinden.com olabilir. Nedendir bilinmez ama erkeklerin sürekli bir 'Arabalar, evler ne kadar?' araştırması var. Psikoloji dünyası keşke bu durumu açıklasa da önümüzdeki günlerde daha açıklayıcı bir yazı yazabilsem.



KALAN YEMEKLERDEN ŞAHANE LEZZETLER HAZIRLADIM

Her yıl üretilen gıdaların 1.3 milyarı israf ediliyor. İklim değişikliğinin hayatımızın her yönünü etkilediği ortada. O yüzden acilen sürdürülebilir gastronomi konusunda bilinçlenmemiz gerekiyor. Yakın zamanda katıldığım bir festival tam da bu konuya dikkat çekiyor. İnovatif ve sürdürülebilir yeni nesil yaşam alanlarıyla dikkat çeken Türkiye'nin ilk 5 fonksiyonlu karma kullanım projesi Zorlu Center'ın sürdürülebilirlik alanında farkındalık yaratacak yeni festivali 'Eco Love Fest'ten bahsediyorum.



Festivalin ekolojik atölyelerine ilgi çok yüksekti, buradan anlıyoruz ki birçok insan bu konuda duyarlılığa sahip olmak istiyor. Ben de 'Eco Love Fest' kapsamında 'Sıfır Atık Yemek' workshop'una katıldım ve artan yemekleri değerlendirme konusunda birçok bilgi edindim.. Ve hemen eve gelir gelmez bir gün önceden artan makarnaları yumurtayla karıştırıp 5 dakikada tavada frittada yaptım, gerçekten harika oldu.