NFT hayatımıza öyle hızlı girdi ki, son birkaç yıldır üretilen sanat eserlerinin, NFT olarak yüksek meblağlara satıldığına şahit olduk. Sanat dünyasında da 'Bir an önce NFT olmam lazım, eyvah' sendromu başladı.







1 MİLYON

Örneğin Paris Hilton tasarımcı Blake Kathryn ile iş birliği yapıp 'Metaverse'imde Sinek Kuşu', 'Aşkın Efsanesi' ve 'İkonik Kripto Kraliçesi' başlıklı üç parçadan oluşan bir NFT serisi yarattı. Hilton'un tüm koleksiyonu 1 milyon doların üzerinde sattı. Lindsay Lohan da NFT'si çıkan isimlerden. Lohan'ın yeni NFT'si için yapılan müzayede 85.484.09 dolarlık teklifle sonuçlandı. Lohan'ın NFT'si, dijitalleştirilmiş bir Lohan'ın yanıp sönen gözleriyle birlikte kanatlarını çırpan animasyonlu kelebekleri içeren hareketli grafikten oluşuyordu. Lohan, satışın 'tarihi bir yapıt' olduğunu ve eğlencenin geleceğinin NFT'ler olacağını tahmin ettiğini belirtti.







Eminem de nisan ayının sonlarında bu çılgınlığa katıldı. Hayranlarına Nifty Gateway'de bir NFT koleksiyonuna sahip olma şansı veren sanatçı, dijital bir festival şeklini alan Shady Con adlı ilk NFT koleksiyonunu paylaştı. Rapçi tarafından yaratılan, orijinal enstrümantal ritimler de dahil olmak üzere türünün tek örneği parçalar, sınırlı sayıdaki festivalden önce piyasaya sürüldü. Eminem, "Çocukluğumdan beri çizgi romanlardan beyzbol kartlarına, oyuncaklardan rap kasetlerine kadar her şeyi toplarım" dedi.

Süper model Kate Moss ise yeni bir şey denedi. Modele samimi bir bakış sunan Sleep with Kate, Paris Hilton'un belirttiği gibi kripto sanatının ve dijital sahipliğin kadınları nasıl güçlendirebileceğini gösteriyor. Ardından Moss, NFT'den 17 bin dolar kazandı ve geliri Gurls Talk'a bağışladı.







YEŞİLÇAY'IN DİZİSİNE SADECE 50 KİŞİ SAHİP OLACAK

Nurgül Yeşilçay'ın senaryosunu yazıp yönettiği 'Poz' dizisi de NFT olarak yayınlanacak. Dizi, 8 bin 600 dolar üzerinden satışa çıkarılacak. Poz NFT'sine yalnızca 50 kişi sahip olacak. Dizinin yapımcılığını Necati Kocabay üstlendi. Kamera yerine fotoğraf makinasının kullanıldığı mini dizi, yedi bölümden oluşuyor. Her bir bölüm yaklaşık 3-4 dakika sürüyor. Dizinin çekim tekniği izleyenlerde bir fotoroman hissi uyandırıyor. 'Poz', gerilimli kara komedi türünde bir foto dizi olarak tanımlanıyor. Yeşilçay, altı aydır bu proje üzerinde çalışıyor.

Dizide; çocuklu ve evli orta sınıf bir aile olan 'Suzan' ve 'Harun'un hikayesi anlatılıyor. Çift, sıradan bir şekilde hayatlarına devam ederken 'Harun', ressam bir kıza aşık olur. 'Harun', bu durumu eşine hiç belli etmediğini düşünse de, 'Suzan'ın bu durumdan haberdar olmasıyla olaylar bir felakete dönüşür.







AFİŞ SKANDALI

'Hamlet', Gain'de yayınlanalı daha birkaç gün oldu ancak ne üzücü ki dizi, hikayesi, kurgusu, oyunculukları, Hamlet'in ilk kez kadın olmasıyla konuşulması gerekirken afişine uygulanan sansürle konuşuldu. Kaan Müjdeci'nin yazıp yönettiği; oyuncu kadrosunda ise Erdal Beşikçioğlu, Elit İşcan, Şebnem Bozoklu ve Hatice Aslan gibi isimlerin bulunduğu yerli dizi, William Shakespeare'in aynı adlı eserinden uyarlanmıştı ve çok başkaydı. Gelin görün ki inanması güç ama billboardlar'daki afişler sansürlendi, örtüldü, saklandı. 'Hamlet' bunu hak etmedi, bu sığlık, yozluk çok geçmeden düzeltilmeli, aksi takdirde sansür tartışmaları haklı olarak uzayıp gidecek.