Modası bitmeyen zamansız şarkıların söz yazarı ve yorumcusu Soner Sarıkabadayı 1 yıl önce çıkarmış olduğu Tekamül şarkısıyla listeleri altüst eden Soner Sarıkabadayı ardından çıkadığı Gelde Uyu ,Boza Boza , Tarifi Zor şarkılar alışkanlığını bozmayarak tüm dijital platformlarda zirvede yarışında liderliği kimseye bırakmadı. 1 yıl boyunca 4 şarkısından 4/4 hit çıkararak büyük başarıya ulaşan ünlü müzisyen 4 şarkısının 213.000.000 Youtube dinlemesiyle bir rekora imza attı. Ayrıca 1 yıl içersinde çıkardığı 4 şarkının da hit olması başkalarında örneklendirilemeyecek bir durum yaratarak bir ilk oldu.

Türkiye merkezli Pdnd Müzik şirketinden bir çok şarkıcının albümlerini piyasaya süren Soner Sarıkabadayı Pdnd Müzik Europe açarak Avrupa da yaşayan yerli ve yabancı yeni yeteneklere şans verecek.

YOUTUBE'DA EN ÇOK İZLENEN İLK 10

1 - Sevda yahyayeva - Ağlarsan

2 - Gülşen - Bir İhtimal Biliyorum

3 - Rafet El Roman - Unuturum Elbet

4- Manuş Baba - Bu Havada Gidilmez

5 - Çağla - Saz mı Caz mı

6 - Merve Özbey - Hani Bizim Sevdamız

7- Bora Duran - Sana Doğru

8- Simge - Öpücem

9- Burak King - Var Git

10- Emrah Karaduman ft Aleyna Tilki - Dipsiz Kuyum

ULUSAL RADYOLAR ÇOK DİNLEN

1- Gülşen - Bir İhtimal Biliyorum

2- Hande Ünsal - Seni Sever Miydim?

3- Buray - Aşk Bitsin

4- Simge – Öpücem

5- Emrah Karaduman feat Derya Uluğ - Sürgün Aşkımız

6- Bora Duran - Sana Doğru

7- Edis - An

8- Soner Sarıkabadayı - Tarifi Zor

9- İrem Derici - Tek Tabanca

10- Mabel Matiz - Sarmaşık

DİJİTAL PLATFORMLARDA EN ÇOK DİNLENEN VE SATIN ALINANLAR

1- GÜLŞEN – BİR İHTİMAL BİLİYORUM

2- RAFET EL ROMAN – DERYA – UNUTURUM ELBET

3- BİLAL SONSES - TUĞÇE KANDEMİR - İÇİMDE Kİ SEN

4- BORA DURAN – SANA DOĞRU

5- SONER SARIKABADAYI – TARİFİ ZOR

6- SİMGE – ÖPÜCEM

7- BURAK KING – VAR GİT

8- SERKAN KAYA – TARİFİ ZOR

9- MANUŞ BABA – BU HAVADA GİDİLMEZ

10- TUĞÇE KANDEMİR – YANLIŞ

BU LİSTE RADYOLARDA EN ÇOK ÇALAN ŞARKILAR ARASINDAN OLUŞTURULMUŞTUR