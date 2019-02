Sinema tamam sıra müzikte!

Sinema dünyası haksız kazanç elde edenleri alt edince, müzik sektörü de harekete geçti. Tarkan'dan Murat Boz'a, Gülşen'den Hadise'ye kadar onlarca sanatçı, sistemdeki boşluk nedeniyle eserlerinden telif kazanamamaktan şikayetçi. Queen'in herhangi bir şarkısını sosyal medyada telif hakkı nedeniyle kimse paylaşamazken, Türk sanatçıların eserleri bedelsiz yüklenebiliyor. Bu haksızlığın bitmesini isteyen müzisyenler ve yapımcılar, sinemacılarınkine benzer bir hamle yapmaya hazırlanıyor

Mısırdı, promosyon biletti derken, sinema sektörü beklediği iyi haberi jet hızıyla aldı, rahatladı. Bu işin üretenleri, rekabeti bir kenara koyup emekleri için birlik oldular ve hem Türk sinemasını bitirmek isteyenleri, hem de emeklerinden haksız çıkar sağlayanları alt ettiler. Sektörün Koreli CGV'ya karşı duruşu zaferle taçlandı.

Şimdi sırada müzik dünyası var. Aslına bakarsanız, müzik dünyasında durum sinemaya göre çok daha vahim. Dijitalleşme süreci, sektörün hem ödülü, hem cezası... Dijital dünya, bir anda milyonlara ulaşmak için muhteşem bir araç olsa da beklenen telif yasasının henüz çıkmamış olmasından dolayı sektörü uçuruma iten bir canavar. Bu boşluktan yararlanan onlarca dünya devi şirket, sanatçılarımızın emeklerini, karşılıklarını ödemeden kullanıyor, müzik dünyası ise günden güne eriyor. Nasıl mı? Hemen deneyin... Facebook, Instagram ya da TikTok'ta fotoğraflarınızın ya da videolarınızın altına bir 'Queen' şarkısı koymayı deneyin mesela... Sistem, telif hakları gerekçesiyle size izin vermeyecek. Ama aynı fotoğrafın altına bir Neşet Ertaş türküsü yüklediğinizde gık bile demeyecek. Çünkü Neşet Ertaş'tan Tarkan'a, Gülşen'den Murat Boz'a, sanatçılarımızın hakları henüz tam anlamıyla korunamıyor. Binlerce sanatçımız var ve her gün binlerce eser o dev şirketler tarafından bedeli ödenmeden kullanılıyor. Emek sahipleri bir kuruş kazanmıyor. Sektör artık albüm yapamaz durumda. Günü kurtarmak için single'lara sarılan sistem ne yazık ki onu da tüketti.



HERKES 'OH' DİYECEK

Duyduğum kadarıyla müziğin önde gelen yapımcıları ve sanatçıları, sinema sektörünün zaferi sonrası benzer bir hamle içindeymiş. Dünya devlerinin sömürü düzenine karşı koymak için bir araya geldiklerinde eminim herkes bir 'Oh' diyecek. Albüm dinleyememekten şikayet eden müzikseverler istediklerini alacak. Üretim yeniden şahlanacak; hem sektör, hem de dinleyicinin yüzü gülecek.



HERKES ONU DİNLERKEN O KİMLERİ DİNLİYOR?

Şarkıcı Murat Boz'un müzik listesinde hangi şarkılar olduğunu merak ediyor musunuz?

İşte ünlü şarkıcının bu hafta sık sık dinlediği şarkıların listesi... Ben listeyi çok sevdim, bakalım siz beğenecek misiniz?

1- Ahmet Faik Dökmeci- 'Melek'

2- Fikri Karayel- 'Yol'

3- Melek Mosso- 'Keklik Gibi'

4- Cengiz Tural- 'Nootropic'

5- Kenan Doğulu- 'Issız Ada'



BİR DERİN YARADIR 'SUNA'

Türkülerin ne çok derin izleri ve yaşanmışlıkları vardır. Yine derin bir hüznün hikayesini paylaşmak istedim...

'Şafak söktü yine Suna'm uyanmaz, hasret çeken gönül derde dayanmaz' diye başlar Fahri Kayahan'ın gerçek bir acıya ithafen yazdığı 'Sunam' şarkısı. Kayahan, eşi Suna'ya deli gibi aşık bir ozandır. O vakitler, kadınların hamam sefaları meşhurdur. Suna'nın sırtındaki ben, komşuları ile gittiği hamamda bir arkadaşının dikkatini cezbeder. Komşusu, bu büyük benden eve gidince eşi Mustafa Bey'e de bahseder. Günler sonra Fahri Bey ile Mustafa Bey arasında borç-alacak yüzünden bir arbede yaşanır. Mustafa Bey, Fahri Kayahan'ı derinden yaralamak ister ve ona eşinin sırtındaki beni bildiğinden bahseder.

Fahri Bey, akşam olayı karısına anlatır. Derin üzüntü içinde olan aşıklar, konuyu kapatmaya karar verir. Ne var ki bu iç sızlatan olay, yüreklerinde hiç kapanmamıştır. Bu durumu içerleyen Suna, daha fazla dayanamaz ve eşinin evde olmadığı bir gece kendini asar. Suna'yı ipte asılı gören Fahri Bey ise hem acısı, hem de pişmanlığı ile bu türküyü yazar. Bu türküyü, Şükriye Tutkun'dan dinlemenizi öneririm. Bir başka lezzetli okumuş.