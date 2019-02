DJ'ler hayatımıza girdiğinden beri eğlence anlayışımız farklı formatlara büründü. Dünya turnelerine çıkan, eğlencenin dibine vuran, dünyayı fetheden, yaptıkları müziklerle ve mix'lerle müzikseverleri coşturan DJ'lerin sayısı gün geçtikçe artmaya başladı. Sizler için dünyanın en iyi DJ'lerini sıraladım, umarız beğenirsiniz.

*22 yaşındaki Hollanda'lı Martin Garrix, genç yaşında dünyanın en iyi Dj'leri arasında birinci sırada. Garrix, şöhret basamaklarına 2013 yılında çıkardığı 'Animals' parçası ile tırmanmaya başladı ve bir çok farklı tarzı ile kendisinden söz ettirdi.

FİLM MÜZİĞİ KLİPLENDİ

Murat Boz ve Seda Bakan'ın başrollerini paylaştığı 'Öldür Beni Sevgilim' filminin müziği, önceki gün kliplendi. Murat Boz'un seslendirdiği klipte Seda Bakan da rol aldı. 'Öldür Beni Sevgilim' şarkısının sözleri Meral Turan, müziği Gökçer Turan&Birkan Şener, düzenlemesi ise Gürsel Çelik'e ait. Filmden görüntülerin de kullanıldığı klibi, yine filmin yönetmenliğini üstlenen Şenol Sönmez yönetti. Klip, Youtube de ilk günde 1.151.951 kişi izledi.

En İyi DJ'ler Listesi

1 - Martin Garrix

2 - Dimitri Vegas & Like Mike

3 - Hardwell

4- Armin van Buuren

5 - David Guetta

6 - Tiesto

7 - Avicii

8 - Calvin Harris

9- Steve Aoki

10 - THE CHAINSMOKERS

En Çok Dinlenen Yabancı

1 -Dua Lipa ft Blackpink - Kiss and Make Up

2 -Mark Ronson - Nothing Breaks Like a Heart (feat. Miley Cyrus)

3 -Jain - Oh Man

4 -Ava Max - Sweet But Psycho

5 -DJ Snake - Taki Taki (feat. Selena Gomez & Ozuna & Cardi B)

6 -Post Malone - Wow

7 -Ariana Grande - 7 Rings

8 -Calvin Harris & Rag'N'Bone Man - Giant

9- Fisher - Losing It

10- David Guetta - Say My Name (feat. Bebe Rexha & J Balvin)

En Çok Dinlenen

1-Gülşen - Bir İhtimal Biliyorum

2 -Bora Duran - Sana Doğru

3 -Mustafa Sandal - Gel Bana

4 -Oğuzhan Koç - Sükut-u Hayal

5-Göksel - Bu da Geçecek

6 -Berkay - Deliler

7 -Hande Ünsal - Seni Sever miydim

8 -Rafet El Roman feat. Derya - Unuturum Elbet

9 -Tuğba Yurt - Masal

10- Emrah Karaduman & Derya Uluğ - Sürgün Aşkımız