Şu an her yerde rapçi Ben Fero şarkıları dinleniyor. Çok da eleştiriliyor. Ben de dinledim, beğendim. Bir şarkıyı özellikle çocuklardan duyuyorsanız, bu iş tamamdır. Biraz Ben Fero'yu tanıyalım... Türk rap müziğinin yükselen isimleri arasına kısa süre içinde ismini yazdırmayı başaran Ben Fero, sosyal medyanın da gündeminde.Peki, kendisine has tarzı ve şarkıları ile popüler olan Ben Fero kim?

Ben Fero yani gerçek ismiyle Ferhat Yılmaz, 1991 yılında Almanya'nın önemli merkezlerinden biri olan Bonn kentinde dünyaya geldi. Kariyerinin ilk aşamalarında özel sektörde satış elemanı olarak çalışan şarkıcının, sağlık turizminde çalıştığını, Avrupa ülkelerine göz, diş ve saç ekimi olmak üzere cerrahi operasyonlar sattığını öğrendim. Ünlü rapçinin babası Trabzonlu, annesi ise Sivaslı. 'Orman Kanunları' adlı albümünde; 'Mahallemiz Esmer', 'Kimlerdensin', '3-2-1', 'Babafingo', 'Demet Akalın' ve 'Biladerim İçin' gibi parçaları seslendiren Ben Fero'nun bazı klipleri 26 milyondan fazla izlendi. Ünlü şarkıcının kendisi gibi rapçi Ezhel'e olan yakınlığı da biliniyor. Bu arada Ben Fero'nun yeni klibinde ise Demet Akalın oynadı. Akalın'ı genç sanatçılara verdiği destekten ötürü tebrik ediyor, aynı hareketi başka sanatçılardan da bekliyorum...



Her yerde Can Kazaz

Bolu'da çekilen klibiyle son zamanlarda dijital platformlarda en çok dinlenen şarkılarından biri 'Sürsün Bahar'. Şarkının sözü, müziği ve aranjesi Can Kazaz'ın imzasını taşıyor. Kazaz'ın booking menajeri Onur Genç, Kazaz'ın çok titiz olduğunu, işini çok severek yaptığını ve bu nedenle başarının da kaçınılmaz olduğunu söyledi. Kazaz'ın en beğendiğim şarkısı ise 'Birileri'. Çok güzel yorumlamış, Can gerçekten iyi bir ses.







Beklenen albüm çıktı

Ozan Doğulu'nun merakla beklenen '130 Bpm Kreşendo' albümü görücüye çıktı. Aydın Kurtoğlu, Emrah, Simge, Kubilay Aka & Ceylan Ertem'in de yer aldığı albüme adını veren Kreşendo; çalgıların giderek daha yüksek ses verecek şekilde çalınması anlamına geliyor. Günlük hayatta ise olayın daha da büyüyeceği, daha da ses getireceği manasında kullanılıyor. Ozan haklı, bu yaz epey sıcak olacak ama benim şarkım Aydın Kurtoğlu'nun söylediği 'Deli Fişek'. Bu şarkıya klip de çekilmesini isterim.





