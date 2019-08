Harbiye'de arabesk gecesi

5 Ağustos'ta Harbiye Açıkhava Sahnesi’ne çıkacak olan Serkan Kaya, GÜNAYDIN’a konuştu: “Harbiye Açıkhava, çok özel bir yer... Ben buralara dişimle tırnağımla geldim. İlk 100 bestemi Merter’de bir bodrum katında yaşarken yaptım.”

Son dönemde arabesk müzik denince akla gelen ilk isimlerden olan Serkan Kaya ile bir araya geldik. 'Zor Bela', 'Aşk Ne Demek Bilen Var mı?', 'Mesele' ve dillere düşmüş şarkıları ile sevenlerinin gönlünde taht kuran Kaya ile 5 Ağustos'taki Harbiye konserini ve yeni albümünü konuştuk...



Serkan Kaya'yı, bu yıl üçüncü kez Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda izleyeceğiz. Konserinizde sevenleriniz için hazırladığınız sürprizler var mı?

Şöyle olacak; asansörle sahneye çıkmayacağız. İçeride ışık ve led gösterilerinin abartılı olmadığı, dansçıların yer almadığı bir sahne olacak. Biz sahneye, sade şık ve müziğe odaklı bir performans yansıtmak istiyoruz. Biz sadece müzik odaklı olmayı tercih ediyoruz. Diğer sanatçı arkadaşlarımı da ayrıca takdir ediyor ve alkışlıyorum.







HARBİYE ÇOK ÖZEL BİR YER



Türkiye ve Avrupa da dahil olmak üzere bugüne kadar birçok yerde büyük konserler verdiniz. Harbiye Açıkhava Konserleri'nin sanatçılarda büyük bir heyecan oluşturduğu söylenir. Sizde de böyle bir heyecan söz konusu mu?

Harbiye'nin farklılığı var, Harbiye rüştünü ispatlamış sanatçıların prestij alanı. Harbiye'de konser vermek demek; "Benim konserime 7 bin kişi bilet alır, gelir. Benim böyle bir kitlem var, yapabilirim" demektir. Ben konserlerimde her zaman seyirciyle iletişim halinde olmayı tercih ederim. Seyirciyi hakimiyetinize aldığınız an gerisi sanatçının ustalığına kalmış bir durumdur. Çünkü onlar o dakikadan sonra sizden çok şey bekler. Benim için bu olay sadece Harbiye'de değil, bütün konserlerimde geçerli olan bir durum. Fakat Harbiye, en özel yerlerden biri.



Mevcut orkestranız çok geniş, başka sanatçıların sahnesinde böyle büyük orkestralarla karşılaşmak zor...

Arabesk müzik icra ettiğimiz için müziğimizin daha güçlü olmasından yanayız. Ben paylaşmayı seven bir insanım, müziğimi sahnede diğer müzisyen arkadaşlarımla paylaşmak hoşuma gidiyor. Harbiye konserlerinde, mevcut orkestramın yanı sıra ilave olarak çeşitli müzisyenlerimizle birlikte biraz daha büyüyoruz. Gelen dinleyicilerimin müzikal anlamda gözünün gönlünün doyacağı bir şekilde çalışmayı seviyorum. Bu yılki Harbiye konserinde sahne arkası için çalışan ekibimizin dışında sahnede bana eşlik edecek olan 30 kişilik bir orkestramız var...







SAVAŞÇI BİR RUHA SAHİPTİM



'Bitti!' denilen arabesk müziğe tekrar can verdiniz. Yeni albümde Serkan Kaya hayranlarını neler bekliyor?

Önceki albümlerimizle birlikte bu zamana kadar 50'ye yakın şarkı verdik. Bu şarkıların içerisinden en az 10-15 tanesi, hit oldu diyebileceğimiz kadar dillerden düşmedi, sevildi. O şarkılarımı yazdığım dönemlerde bambaşka bir savaşçı ruha sahiptim, başarıya açtım. İyi şarkı istiyor ama bulamıyordum. 2001 yılında yayınlanan ilk albümüm 'Senden Sonra Ben'in ardından yeni albüm için şarkı arayışına girmiştim. Daha sonra müzik yazarı bir ağabeyimin beni yönlendirmesiyle kendi şarkılarımı ürettim. 10 yıl boyunca kendimi sadece yeni şarkılar yazmaya odaklamıştım. Merter'de bodrum katında küçük bir dairede 100'ü aşkın şarkı yazdım. 2011 yılında Poll Production yapımcılığında yayınlanan 'Aşk Ne Demek Bilen Var mı?' albümü, 2015 yılında yayınlanan 'Gönül Bahçem' albümü, 2017 yılında yayınlanan 'Miras' albümümdeki şarkıların çoğu o üretim dönemindeki eserlerimden oluşuyor. O zaman tüm enerjimi yeni şarkılarım için harcayabiliyordum. Zamanla konserler, şehir dışı turneleri derken; o kuyuya inmek için üretkenliğe harcadığınız enerji istemeden azalıyor. Ben 'Albümüm kendi şarkılarımdan oluşsun' diye ego yapan bir sanatçı değilim. Diğer söz yazarı ve besteci arkadaşlarımdan da şarkı konusunda fikir alışverişi yapar, destek olur, destek alırım. Arabesk için sadece iyi şarkı değil, iyi ses de lazım. Tüm taşlar yerine oturunca mükemmellik ortaya çıkıyor.



SÜRPRİZ ŞARKILAR VAR



Yeni çıkacak albümünüzde sürpriz isimler var mı?

Sürpriz isimler de var, sürpriz şarkılar da. Nitekim güzel bir albüm olacağından herkes emin olsun. Ayrıca 'Hatıran Yeter' şarkısını benden dinlemeyi çok seviyorlar. Geçenlerde bir konserimde anket yaptım, bu şarkıyı okuyup-okumamakla ilgili; yoğun bir talep geldi. Rahmetli Yılmaz Tatlıses ve Ahmet Selçuk İlkan'ın bu güzel şarkısını albüme koymak istiyorum. Henüz kendileriyle bu şarkı için görüşmedim ama bu albümde yer vermek istiyorum. Bir de bazı şarkılar vardır ki okuduğunda sana mal olur. Biz bu durumu 'Tarifi Zor' adlı şarkımızda yaşadık. Soner Sarıkabadayı'nın şarkısı; hem benim, hem de Soner'in yorumuyla çok sevildi. Hangi şarkıyı okusak şükürler olsun ki yakıştı.



Albümün çıkış tarihi belli oldu mu?

Albüm yapım aşamasında, çıkış tarihi şu an için belli değil ama Kasım ayına yetiştirmek istiyoruz. Eksik olan şarkılar da var. Sezen Aksu'dan yeni, bana özel bir şarkı olsun çok istiyorum. Buradan da kendisine selam ve sevgilerimi iletiyorum.



NİNEMİN SESİ GÜZELDİ



İlk yazdığınız şarkıyı hatırlıyor musunuz?

2001 yılında yayınlanan 'Senden Sonra Ben' albümünde yer alan 'Eyvah', ilk yazdığım şarkı. Kaleme aldığın ilk şarkı unutulmaz; ilk göz ağrındır. İlk yazdığın şarkının verdiği cesaretle hep yenisini yazmak istersin.



Şarkılarınızı hangi duyguyla yazıyorsunuz?

Ben şarkılarımda kendi yaşanmışlıklarımdan çok, yaşananlardan ilham alıyorum. Hepsinde farklı bir duygu, farklı bir hikaye var...



Arabesk müziğin en güçlü seslerinden birisiniz. Ailenide sesi güzel olan biri var mı?

Evet var, babaannemin sesi çok güzeldi. Babaannem Ağrı Doğubeyazıtlı, o bölgenin insanın sesi çok yanıktır. Özellikle o bölgelerde dengbej dediğimiz halk ozanları vardır ve çok özel seslerdir. Babaannemden ilk dinlediğim türkü, Belkıs Akkale'nin seslendirdiği 'Dağlar Seni Delik Delik Delerim'di. Ben de kendimi, 'Benim sesim de ninem gibi güzel midir?' dediğimde keşfettim.



KENDİMİ ELEŞTİRİRİM



Eleştiriye açık mısınız? Sizi kim eleştirebilir?

Eleştiriye açığımdır ama beni en çok ben eleştiririm.



İki evladınız var, onların müzikle arası nasıl?

Onların favorisi 'Dağların Dumanı' şarkım. Annelerinin de Trabzonlu olmasından dolayı o şarkıyı çok sevdiler. Beni özlediklerinde iki kardeş şarkı söyler, anneleri de videoya çeker. Onlarla birlikte dünyam renklendi.