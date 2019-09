Sertab Erener'in Harbiye konserinde arıza çıkarması herkesin dilinde... Olay şöyle gelişti:

Erener, bu konser için göğüsleri açık dansçıların yer aldığı bir video hazırlamış ancak video yayınlanmadı.

Erener, bunun üzerine sahnede veryansın etti: "Şu an çok sinirlendim, derin bir yara aldım. Sanatta sansüre karşıyım. Bir kadının memesi göründü diye bir filmi benim haberim olmadan kesmek büyük felakettir" dedi.

Açıkçası ne Erener'in tepkisine, ne de olayın içeriğine girmeye niyetim yok. Benim ilgilendiğim kısım farklı.

Birinci mesele, sanatçının o gece orada bulunan ebeveynleri hiç düşünmemesi. Çünkü konsere giriş yaşı 6 idi. Yani orada pek çok küçük izleyici vardı.

Gelelim ikinci ve asıl meseleye...

O konser sponsorlu bir organizasyon.

Dolayısıyla bu işin belirli kuralları var. Geceyi organize edenler izleyiciye rahatsızlık verecek, skandala dönüşebilecek bir harakete elbette müsaade edemez. Sanatçı aldığı bedel karşılığı kurallara uymak zorundadır. Ama Erener "Ben kural tanımam" diyorsa ve maddi gücü de yetiyorsa kapatır Harbiye'yi, istediği videoyu oynatır.



'ZEHİR GİBİ'

Zeynep Dizdar'ın seslendirdiği 'Zehir Gibi' şarkısı, özünden çok uzaklaşmadan günümüz sound ile Catwork aranjesi ile yeniden düzenlendi. Aylin Yeşilova'nın seslendirdiği şarkı, internet ortamında büyük ilgi görüyor. Şarkıcının güzelliği ve muhteşem ses performansı ile yeniden hayat bulan şarkının klibi de bir hayli iddialı. Çekimleri 19 saat süren ve içinde farklı mesajları da barındıran sıra dışı klibi Alexone yönetti. Her zaman yaşadığımız bir ironinin işlendiği klipte, Yeşilova'nın mesajları da çok konuşulacak.



CEM ADRİAN: KİMLERİ DİNLİYOR?

1- Xxxtentation- So Save Me

2- Lana Del Rey- Salvatore

3- Bjork-Loss

4- Hande Mehan- Adı Yok

5- Ahmet Aslan- Susarak Özlüyorum