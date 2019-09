Funda Arar, 2000 yılından bu yana müzik sektöründe olan ama adı anlamsız hiçbir magazin olayına karışmamış bir isim. 'Artık albümler satmıyor' denilen bir dönemde hâlâ albüm yapmakta ısrarcı ve yaptığı albümler on binlerce satabiliyor.

Öte yandan kendisi ile tanışma fırsatı da bulduğum Arar'ın aile yaşantısı da kusursuz.



PROFESYONEL EKIP

Peki böyle bir sektörün içinde bu kadar istikrarlı bir kariyer mümkün mü?

Günübirlik ilişkilerin, anlık evliliklerin, hatta jet boşanmaların cirit attığı ünlüler dünyasında nasıl böyle bir istikrar söz konusu, nasıl Arar'ın her hafta sonu dolu? Ünlü sanatçı, nasıl İstanbul'un en prestijli mekanında her sezon sahneye çıkıyor, yıllardır kesintisiz bir şekilde Bostancı ve Açıkhava konserleri verebiliyor?

Aslında cevap basit ama uygulaması zor.

Funda Arar markası, bu istikrarın iyi yönetilmesine bağlı. Arar, profesyonelleri bir araya getirdiği ve herkesin sorumluluk alanının belli olduğu bir ekibe sahip.

Hal böyle olunca da başarılı yorumcu, kendi profesyonellik alanının dışına çıkmıyor; gerçekten, sadece ve sadece titizlikle işini yapıyor.

Nerede sahne alması, afişinin nasıl olması gerektiği ya da kaşe strateji gibi konularda düşünerek zihnini yormuyor. Hangi programa katılmalı, hangi röportajda ne söylemeli kısmını da düşünmüyor. Bu söylediğim, sahnedeki organizasyonlar, düzenlemeler için de geçerli. Arar, dünyanın izlediği bir yolu izliyor; kendisi sadece sanatını icra edebilsin diye diğer tüm işleri iyi kurulmuş bir ekibe devrediyor.

Kendisi de bu süreçte markanın özü olan 'Funda Arar'ı hem ruhsal, hem fiziksel bir kondisyon için hazırlıyor, en iyi ses ve yorum için durmaksızın çalışıyor.

Yıllardır istikrarlı bir yükseliş sergileyen Arar, bu yıl yaz sezonunu yarın akşam Atlantis Yapım'ın organizasyonuyla Vadi Açıkhava'da vereceği konserle noktalayacak. İşini iyi yapan ve müziğin hakkını veren tertemiz bir ses dinlemek ve yazı keyifli kapatmak isterseniz tavsiyemdir...



