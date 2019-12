Türkiye'de rap müziği Ceza ile tanıdığımız bir gerçek. Yıllardır genç rap'çilere ve rap müzikseverlere verdiği ilham ortada. Onu geçtiğimiz günlerde ilk kez Bakü'de canlı canlı izleme fırsatı yakaladım. Aslında konserde sadece onu değil, Ceza severlerin coşkusunu da izledim diyebilirim. Daha önce birçok konser izledim, seyircinin bu denli coştuğu bir performansa ilk kez tanık oldum. Gecede şarkının daha ilk sound'unda onbinler adeta çılgına dönüyordu. Bu şarkıya veya şarkıcıya eşlik etmek değildi sadece, başka bir tılsıma kapılmış gibiydi seyirci. Ceza, bu geceyle birlikte Bakü'de star olduğunu da kanıtladı. Tabii ki birçok sanatçı, ülkemizdeki konserlerinde benzer bir coşkuyla karşılanmış olabilir. Fakat yurt dışı başka. Türkiye'de iyi olabilirsiniz ama bir başka ülkede nasılsınız? Sizi kaç kişi izlemeye geliyor? O ülkede de binlerce kişiye ulaşabiliyor musunuz? Evet, Ceza biraz önce de söylediğim gibi, Bakü konserinde tam bir stardı. Sahnede gitaristleri ve davul ekibi ile kendi canlı performansını en üst seviyeye çıkaran Ceza'yı, abartmıyorum 3 binden fazla kişi izledi. 10 yıl aradan sonra Atlantis Yapım & Event Office ortak yapımıyla Elektra Hall'de gerçekleşen konserde o binlerce kişi gibi beni de çok etkiledi. Kendisini konser sonrası ayakta alkışladım, büyük gurur duydum.



MÜZİK OKULU GİBİ

Bu arada her önüne gelenin bir rap şarkısı çıkardığı, daha doğrusu çıkarmaya çalıştığı bu müzik camiasında gördüm ki, Ceza ve onun sahnesi yeni nesil rap'çiler için tam bir akademi gibi. Yeni nesil rap'çilerin ondan öğreneceği çok şey var. Hem de sadece müzikal anlamda değil. O çok alçakgönüllü, saygılı. Bu arada sahne sonrası sohbetimizden bir not da aktarayım. Ceza'nın yeni teklisi 'Beatcom', yarın müzikseverlerle buluşuyor. Yeni bir 'Suspus' olur mu bilemem ama müzik piyasasında tsunami etkisi yapacak. En azından benim fikrim bu...



