Bir süre öncesine kadar hangi kafe ve restorana gitsek karşımızda bir video müzik kanalı veya radyo yayınları oluyordu. Bunun sebebi basit; mekanlar bu kanallarla anlaşıyor, kendi promosyonunu yapmak isteyen kanallar da onlara bazı avantajlar sunuyordu. Anlaşma her yıl yenileniyor, mekan misafirleri de bu müzik kanalı veya radyonun müziği ile orada vakit geçirmek zorunda kalıyordu. Şimdi ise durum değişti. Bu değişimde müzik kanallarının gözden düşüşü ve radyolarda da otomasyon sistemi yüzünden sürekli aynı şarkıların çalınması etkili oldu. Son günlerde mekanlar, kendi trendlerini yansıtan ve kendi müşteri kitlelerine hitap ettiğini düşündükleri müzikleri telif sistemi ile satın alıyor ve uygun saatlere göre ayarlayarak çalıyor. En son yolum Namlı Gurme Ataköy'e düşmüştü. Mekan sahipleriyle yaptığım sohbette bu listeleri neye göre belirlediklerini sordum. Aldığım cevap beni çok mutlu etti. Özel olarak müzik direktörleri ile iş birliği yapılmış. Örneğin bu mekan, 3 bin farklı eseri telif haklarını ödeyerek satın almış. Şarkılar kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği konseptlerine uygun olarak seçilerek müşterilere dinletiliyor. Hatta 5 çayı konsepti bile yapmışlar, o konseptte de ruha dokunan eserler var. Neye dayanarak mekanlar böyle bir karar verdi bilemiyorum ama bu durumda kazanan müzik sektörüdür. Dileğim, telif ödeyerek sektöre bu yönde hizmet veren bu mekanların daha da çoğalması.

***

OĞUZHAN KOÇ'UN YENİ 'EV'İ

Yıllardır birçok hite imza atan ve son dönemde de YouTube kanalında yeniden seslendirdiği şarkılarıyla önemli izlenme sayılarına ulaşan Oğuzhan Koç, beş yeni şarkısının yer aldığı albümü 'Ev'i geçtiğimiz günlerde yayınladı. Albüm, yeni şarkıların yanı sıra yayınlanmış 12 şarkının akustik versiyonunu da içeriyor. Bu şarkılar arasında Murat Boz'dan dinlediğimiz 'Yüzüm Yok' da var. Oğuzhan Koç'un şarkıyı ayrı bir güzel okuduğunu söyleyebilirim. Albüme, sadeleşme ve kendine dönme sürecini temsil etmesinden dolayı 'Ev' ismi verilmiş. Koç'un olgunlaşan tarzını ve dönüşen müzik anlayışını da ifade ettiğini söyleyebilirim. Albümde yer alan tüm yeni şarkıların söz ve bestesi Oğuzhan Koç'a, düzenlemeleri Çağrı Telkıvıran'a ait. 'Hesabıma Yazıyor', ilk klip olarak YouTube'da sevenleri ile buluştu. 'Aşk Dediğin', 'Utan', 'Unutma Bari Beni' klipleri de yakında çekilecek.

***

DOĞU DEMİRKOL KİMLERİ DİNLİYOR?

1 LIGHTHOUSE FAMILY/LOVIN' EVERY MINUTE

2 DEGIHEUGI/SOME BEAT IN MY HEAD

3 KARANLIK/ KEZZO

4 GÜZEL KIZLAR PATRON DİNLER/PATRON

5 RAGGA OKTAY/YOLLAR