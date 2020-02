Tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Oscar Töreni'nin en çok konuşulan isimlerinden biri; başarısının onurunu 17 yıl sonra teslim alan rap'çi Eminem oldu.

Eminem, gecede 2003'te kendisine 'En İyi Orijinal Şarkı' Oscar'ını kazandıran 'Lose Yourself' şarkısını seslendirdi. Ödülü aldığı zaman, şarkısını sansürlemesini istediklerinde reddedip ödül törenine katılmayan Eminem, 17 yıl sonra aynı şarkıyı sansürsüz söyledi.



MÜZİĞE BAKIŞ DEĞİŞTİ

Dünya değişiyor, buna ayak uydurabilmek için müziğe bakış açıları da genişliyor. Bunun en son örneği Eminem'in o şarkıyı sansürsüz söyleyebilmesi oldu. Aslında konunun iki farklı yüzü var. Sansür gerektiren bazı şarkıların uluorta her yaştan çocuğun ulaşabileceği platformlarda yer alması tabii ki beni de rahatsız eder. Ama bu konuya daha evrensel bir gözle bakılması gerekiyor. 2003'te '8 Mile' filmi için yaptığı şarkıyı o gün çıkıp söylemesini istemeyen Oscar yetkilileri bakış açılarını değiştirip bu onuru o gece kendisine özür mahiyetinde teslim ettiler. Oscar alan filmler, yönetmenler, senaryolar bir yana; yılın belki de en çok konuşulan ve bundan sonra da konuşulmaya devam edecek olayı bu oldu.

Malum filmi hatırlayanlar var mı bilmem. Ama Eminem'in 'Lose Yourself' şarkısını bilmeyen, dinlemeyen yoktur. Kısaca hatırlatmak gerekirse; Eminem'in aynı zamanda başrolünde de yer aldığı film, kendini ispatlamak isteyen genç bir rap'çinin hikayesini anlatıyor. Daha önce de dediğim gibi; aşırı uç sözlere ben de karşıyım ama karşı tarafa geçip de olaya baktığımda; derdi sadece müzik yapmak olanlara diyecek laf bulamıyorum. Tıpkı ülkemizde de zaman zaman yadırgayıp zaman zaman takdir ettiğimiz Ezhel, Khonkar gibi...



