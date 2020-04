Koronavirüs hayatımızı tehdit edince tüm Türkiye olarak 'Evde kal' dedik, 'Sosyal mesafe' dedik... Hepimiz önlemlerimizi aldık. Sanatçılar da 'Müziksiz kalmayalım, haydi online konserler verelim, sevenleriniz izlesin' dedi. Buraya kadar iyi hoş da bazı isimler bu konser olayını öyle yanlış anlamışlar ki... Evinde kendisini izole edip tek başına akustik iş yapanları ya da diğer müzisyenler ile sadece Youtube üzerinde bir araya gelerek konser verenleri ayırarak söylemek istediğim bir durum var.



Bazı isimler, 30 metrekarelik evlerinde 8-10 müzisyen ile bir araya gelerek konserler veriyorlar. Siz bu işi şaka mı sandınız yahu, Eve herkesi toplamak da ne? Mesela bu tarz riskli işlere imza atan isimlerden ikisi; Sertab Erener, Berkay. Müzik yaparken veya enstrüman çalarken tamamen risk altında olduğunuzun farkında değil misiniz? Ailenizi ya da evinize çağırdıklarınızın ailelerini hiç mi düşünmediniz? Bu iş bu şekilde olmamalı... Derya Uluğ, Linet, Cem Adrian gibi isimler ise bu işi tam hakkıyla yapıp alkış topluyor. Lütfen kurallara müzik yaparken de uyalım, uymayanları da her mecradan uyaralım. Sevgiyle kalın.



Sezikli'nin ilahileriyle şifa bulun

Ramazan münasebeti ile her yıl olduğu gibi bu yıl da yine sizlere bu güzel ayın ruhuna uygun bir müzik adamını paylaşmak istiyorum... Aslında geçmiş yazılarımdan da kendisini hatırlarsınız; Doç Dr. Ubeydullah Sezikli'den bahsediyorum. Kendisine yakıştırılan müziğin arkeoloğu etiketi ise, Mevlana, Yunus Emre gibi büyük isimlerin kelamını günümüze müziği ile taşımasından kaynaklanıyor. Bu yıl da hazır evlerimizde bu mübarek ayı geçirirken onun ilahilerini dinleyerek yaşadığımız zor günlerde şifa bulabiliriz. Özellikle 'Vardım Kırklar Meclisine' ilahisini tavsiye ederim.



Karantina günlerinin en yaratıcı projesi

Canlı yayınlar ile sanatçıların sevenlerini müziğe doyurduğu karantina günlerinde rastladığım en yaratıcı işlerden biri de Soner Sarıkabadayı'dan geldi. Sarıkabadayı, Evdeki Ses adı altındaki canlı yayında; müzik yapan yetenekli hayranlarını tek tek dinliyor. Onlara yorumlar yapıyor. Bu projenin finalinde ise kendisinin belirleyeceği bir kişiye single yapıp klibini çekecek. Gerçekten zor iş. Seni tebrik ederim sevgili Soner. Bu kadar farklı sesi, müziği veya enstrümanı önce eleyip içlerinden uygun bulduklarını tekrar tekrar dinleyip karar vermek hakikaten zahmetli. Tabii normal bir zamanda buna ayıracak vakit bulunmazdı. Soner evde kaldığımız süreci böyle faydalı ve yaratıcı bir çalışma ile taçlandırmış. Diğer sanatçılardan da buna benzer adımlar gelebilirse, ortalık müzik adına biraz daha renklenebilir, belki de ileride büyük kariyer sahibi olacak gençler bu şekilde keşfedilebilir.



