Kurban Bayramı'nda ben de Bodrum'u tercih ettim. Marin Yalıkavak Hotel'de koronavirüs tedbirleri kapsamında rahat ve huzurlu bir bayram geçirdim diyebilirim... Tabii ki dört gün boyunca nerede konser ve etkinlik varsa hemen hemen hepsi hakkında bilgi sahibi oldum...

■ Sevgili Cem Adrian'ın Bodrum'da ilk kez sahneye çıktığını bildiğim için onu dinlemek, Bodrum izleyicisi ile elektriğine ilk kez şahit olmak istedim. İşletmeci Özgür Akman ev sahipliğinde Mücver adlı mekanda yine bir Cem Adrian korosuna biz de eşlik ettik.

Bu arada mutlaka söylemeliyim ki, bir yemekli konser sonrası seyircinin bu kadar bis isteğine de ilk kez şahit oldum. İstek bu kadar yoğun ve içten olunca sevgili Cem de kimseyi kıramadı.

Böyle güzel bir konserde emeği geçen ustalar da var, onlara da bir alkış tutmadan geçemeyeceğim. Hayranlık duyduğum ustalıkları ile Cem Adrian'ın iki kişilik dev ekibine tebrikler... Çelloda Caner Ünsal, piyanoda Sezgin Alkan; dev bir sahneyi Cem Adrian ile paylaşıyorlar.

Öte yandan mekan da çok güzel olmuş, söylemeden geçemeyeceğim.

■ Bodrum tatilinde ikinci durağım Pandemi Restaurant oldu. Bu yıl ikinci kez gittiğim Pandemi'de ilk kez dinlediğim Derya Bedavacı'dan söz etmek istiyorum...

HALKA İN



Güzel ses, güzel şarkılar ve güzel sahne... Ancak Bedavacı'ya bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Sevgili Derya, sesinle tüm hünerini ortaya dökmeye çalışıyorsun ama konuklarından kopup gidiyorsun... Nasıl mı? Konukların, şarkılarına eşlik etmekte çok zorlanıyor. Belki biraz sahnede halka inebilir, onların da eşlik edebileceği tonlarda sesini kullanabilirsin. Bunun dışında güzel sesini ve sahneni tebrik ederim. Açıkçası ben dinlerken keyif aldım. İşletmeci Kemal Üşenmez ise geçmiş ziyaretimden tanıdığım ve pandemi döneminde uygulamaları ile başarılı bulduğum bir isim zaten.



Gümbet'te tedbirsizlik diz boyu



■ Bodrum'da bulunduğum süre içinde Gümbet'teki eğlence mekanlarına da davet edildim. Gidip bir göreyim dedim ama demez olaydım. Boş kalabalık, içi boş eğlence anlayışı ve tedbirsizlik diz boyu... Mekan kapıları sanki içeride bedava bir şey dağıtılıyormuş gibi iğne atsan yere düşmez vaziyette. Esnaf bu içi boş kalabalıktan şikayetçi, korona korkularından adım atamaz olmuşlar. Tek korkuları kendileriyle de ilgili değil, bu kalabalığın şehirlere virüs taşıması aslında. Çok da haklılar...



NORM ENDER KİMLERİ DİNLİYOR?



REYMEN ELA



FARUK SABANCI BU SEN DEĞİLSİN



BEYONCE MY POWER



NORM ENDER MEKANIN SAHİBİ



NORM ENDER KONU KİLİT