Sazını sözünü konuşturmak' deyimine tam da uyan bir müzisyenden bahsetmek istiyorum... Bu isim çelloyu konuşturan Caner Ünsal. Tabii Ünsal'ın yorumladığı Nessun Dorma aryasına da değinmeden olmaz. Muhteşem çello performansına şahit olduktan sonra daha yakından tanımak için kendisiyle konuşmak istedim. Sohbetimizde müzisyenliği kadar müziğe bakışı da etkiledi beni diyebilirim. Bu sohbet sırasında öğrendim ki; çocukluğundan beri devam eden bir çello aşkı var Caner'in.



Gençlik yıllarında da dinleyip etkilendiği bu 'Nessun Dorma' aryasını kendisi de yorumlamak istemiş. Dinlediğimde bu aşkın yıllar öncesine dayandığını hissettim zaten. Caner bu arya ile ilgili bana güzel de bir yorum yaptı: "Fiziksel olarak mesafeli olmak zorunda olduğumuz şu günlerde duygusal olarak bizi birleştireceğine inandığım için bu aryayı yorumlamak istedim."

Bu cümlesi ve sanatçı ruhu ile bir kez daha alkış aldı benden. Yolun açık olsun sevgili Caner...



Sadece iyi müzisyen olmak yeter mi?

Cevap açık ve net aslında. Yetmez! Bunun en son örneği Erdem Kınay. Kınay'ın son projesi 'Proje 3'ün çıkış şarkısı 'Aşk Cezalı'yı albümde Ceyda Tezemir seslendirmiş ama 'ünlü' müzik insanı, içinde patlayan ego fişeklerinden olsa gerek, solistin ismini yazmayı uygun görmemiş klibe. Lütfedip alta ses teknisyeninden görüntü yönetmenine kadar birçok insanın arasında 'vokal' olarak yazmış. Bu arada Kınay bununla da kalmamış, klipte rol alan kızın tişörtüne, kendi adını ve soyadını yazdırmış. Belli ki mutfakta kalmak yerine göz önünde olmak istiyor Kınay... Anlaşılabilir bir istek ama bu yolla olmaz. Hem bu anlayışını, hem de müzikal olarak 'Merve Özbey'de tuttu, aynı yoldan gidelim' mantığını acilen terk etmesi gerek. Yoksa sadece, küçük Merve benzerleri ortaya çıkaracak ve hem o hayalleri olan solistlere, hem de kendine yazık edecek... Egosunu yönetemeyip, benzeri hatalara düşen müzisyenlere hatırlatırım.



Listeleri yaktılar

Türkçe rap müziğin usta isimlerinden Ceza ve Tepki'nin 'Yak' isimli çalışmaları yaklaşık 10 gün önce rap sevenlere sunuldu. Ceza'nın her işini takdir ettiğimi ve keyifle dinlediğimi okuyucularım bilir. Koronavirüs döneminde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın popüler hale gelen sözü 'Bana yaklaşmayın'ı da şarkısında kullanan Ceza'nın hem soundları, hem sözleri ile her zaman çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Parçaları da zaten en çok beğenilen şarkılar arasında hep, bu şarkı da tüm listeleri yaktı. Bu arada bu ikili sanırım ilk kez birlikte bir çalışma yapmış. 'Yak', gençlerin nabzını tutan gayet başarılı bir yaz işi. Tebrikler.