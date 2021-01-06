Yeni yılın ilk günlerinde ruhunuza çok iyi gelecek sıcacık bir işten söz etmek istiyorum. Genç ve yetenekli bir ses olan, benim de beğenerek dinleyip takip ettiğim Elif Buse Doğan'ın yeni çalışması 'Göçmen Kızı'na ayırdım bugün köşemi.

'Göçmen Kızı', bilindiği gibi hoş ve duygulu bir Rumeli türküsü.

Elif Buse de bu türküyü kendi yorumu ile muhteşem okumuş, şarkıya hak ettiği kıymeti vermiş. Geçtiğimiz haftalarda dinleyicisi ile buluşan türküye çok sade bir de klip çekilmiş. Dinlerken de, izlerken de etkilenmemeniz çok zor. Avrupa Müzik etiketi ile çıkan bu türküye kattığı duygu dolu yorum için sanatçıyı tebrik etmek istiyorum...



Bu arada 'Göçmen Kızı' benim de çok sevdiğim bir türküdür.

Hazır yeniden yorumlanmışken hikayesinden de bahsedeyim bilmeyenler için...

Rumeli'deki savaş döneminde geçen hüzünlü ama sevgi dolu bir hikaye... Savaşta ailesini kaybeden genç kıza aşık olan bir çobanın öyküsü...

Çoban, ailesinin acısını hafifletmek için kendisini koyunlarına adayan göçmen kızını sürekli aynı yerde görür ve sonra ona aşık olur. Ve kavalı ile bir ezgi çalar onun için. Ardından bunu fark eden göçmen kızına karşı kıyıdan şarkının sözleri ile seslenir...

Türküler hep böyle yaşanmışlıklardan doğar. O yüzden hepimizin yüreğine işler ve asla zamana karşı yok olmazlar.



Ankara katliamını unutmadılar

Türkçe pop rock, her geçen gün sektöre yeni isimler, gruplar kazandırmaya devam ediyor.

2019 yılında 'Kendine Sor' adlı teklisini yayınlayan Varsa Yoksa da bunlardan biri.

İlk çalışmalarını 2019'da çıkaran grup, 'Ay Işığındayım' adlı parçalarını geçtiğimiz günlerde sevenleriyle buluşturdu.

'Ay Işığındayım'da da elektronik ağırlıklı bir altyapı kullanan grubun bu şarkısı bir acıya atfedilmiş.

Grup, parçayı 10 Ekim 2015'te Ankara'da gerçekleşen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlere ve yakınlarına ithaf etmiş.

Şarkının sözleri Burak Demirkesen, müziği ise yine Burak Demirkesen ve Onur Kopuz imzası taşıyor. Şarkının aranjesi ise Mehmet Barış Özköse'ye ait. Kısa zamanda çok dinleneceğine eminim. Duygusu bana geçti, umarım dinleyenler de benim gibi keyif alır.





EKO FRESH KİMLERİ DİNLİYOR?



UMUT TİMUR

BASMA



KILLA HAKAN

FIGHT CLUP 1



UZİ

MAKİNA



CEZA

BEATCOIN



ENDER BALKIR

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