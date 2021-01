Geçtiğimiz yıldan bu yana bizi etkileyen pandemi sürecinde müzik sektörü adına birbirinden yaratıcı ve online etkinlikler yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Gençlerin her yıl ilgi gösterdiği müzik organizasyonlarından biri olan Milyonfest de bu yıl kendisini online olarak yeniledi.



Dile kolay, az da değil, tam 15 sanatçı katılacak bu organizasyona. 14-18 Ocak arası sürecek festivale Ceza, MFÖ, Sertab Erener, Duman gibi Türkiye'nin en sevilen isimleri katılacak. Bu arada festivalle ilgili Google ve App Store üzerinden bir uygulama indirilebilecek. Biletleri ise 10 ile 50 TL arası değişiyor.



Işın Karaca'ya alkış



Geçtiğimiz yılbaşı gecesi özel bir internet sitesinde yayınlanan Işın Karaca Yılbaşı Gazinosu adı altında online konser veren Işın Karaca, bu konseri 10 aydır iş yapamayan ekibi ve müzik çalışanları için yaptığını söylüyor. Karaca, tüm masraflarını kendisinin üstlendiği bu etkinlikle hem ekibini müzikle canlı tutuyor, hem de onlara maddi olanak sağlıyor. Sponsorsuz ve tüm ödemeleri kendisinin yaptığı bu konser serisi her ay devam edecekmiş. Çok anlamlı bir davranış. Karaca'yı, ekibine bu zorlu günlerde sahip çıktığı için ile tebrik etmek istiyorum. Sizi de Işın Karaca ve Dostları adıyla devam edecek konser serisini izlemeye davet ediyorum.



Son günlerin favorisi Sefo



Sefo, 1 Ocak'ta yayına giren, 'Youngstar' şarkısıyla güzel bir başlangıç yaptı. Şarkının müziği Aerro'ya, sözleri ise kendisine ait. Rap müziği farklı bir elekro tarzı ile okuyan Sefo, kaliteli bir işe imza atmış besbelli. Klip çekim mekanı ve senaryosu, şarkıyla bağdaşıyor. Prodüksiyon da yerli yerinde, abartısız ama bir o kadar görsel olarak zengin. Yormayan ve anlaşılır tarzı ile Sefo'yu bu hafta beğendiklerimin arasına koyuyor ve tebrik ediyorum.



İRFAN CAN KAHVECİ KİMLERİ DİNLİYOR?



AHIYAN

İSTEMEM



AYAZ ERDOĞAN

EDERIN OLSUN



BARIŞ MANÇO

AHMET BEY'İN CEKETİ



CEM ADRIAN

ÖF ÖF



NEŞET ERTAŞ

YALAN DÜNYA