Ece Seçkin, DMC etiketiyle yayınlanan 'Yastık' isimli çalışmasını sevenleriyle buluşturdu. Şarkıyı dinledim, klibini izledim... Genç şarkıcıyı bir süredir uzaktan uzağa takipteyim. Sürekli çalışan ve üretmeye çabalayan Seçkin, bu son projesi ile artık sektördeki yerini iyice sağlamlaştırdı. Şarkısı 'Yastık' 2 milyon dinlenme sayısını geçti. Bu büyük başarı. Genç popçu, üstüne koyarak ve kendini aşarak yoluna devam ediyor.



Kısa bir zaman önce kendisi ile görüştüğümde, bu kaliteli işin heyecanı içinde olduğunu söyleyip "Çok iyi bir şarkı geliyor" demişti. Açıkçası izleyince ve dinleyince "Az bile söylemiş Ece" dedim. Klip de dünya kalitesinde olmuş; renkler, şarkıcının imajı, yeni saç rengi muhteşem. Yönetmen İdil Dizdar ve Said Dağdeviren'i de tebrik ederim. Favori yönetmenlerim arasında gösterdiğim bu iki ismin de tüm işlerinin yakından takipçisi olmaya devam edeceğim.



Beklediğim şarkı geldi



Üst üste akustik şarkıları bir proje ile bir araya getiren Gülden'i bir süredir takip ediyorum. Açıkçası içime sinen bir şarkı bekledim. Şarkıcının, son akustik eseri 'Hiç Sevmedim Diyelim' ile beni de etkilediğini söyleyebilirim. Sözü ve müziğinin kendisine ait olduğunu öğrendiğim şarkı; hem akustik havası, hem de sade, yormayan klibi ile benden iyi not almayı başardı. Zaten Gülden'in insanı dinlerken yormayan şarkı söyleme tarzını hep beğenirim. Ayrıca bilmeyenler için de hatırlatmakta fayda var; Gülden yazdığı şarkılar ve müzisyen kimliğinin yanı sıra çok başarılı da bir söz yazarıdır. Umarım şarkının ve klibinin izleyeni, dinleyeni bol olur.



Yeni keşfim



Şarkıcı Irmak Arıcı; sözü kendisine, müziği ise Ömer Uçar'a ait bir single'ı 'Güya'yı geçtiğimiz günlerde müzikseverlerle buluşturdu. Ben kendisini, sesini, yorumunu açıkçası ilk defa keşfettim. Farklı bir tarzı olduğunu söyleyebilirim. Klibi de kısa sürede iyi bir izlenme oranı yakaladı. Anladığım kadarı ile Arıcı'nın hayranı çok fazla... Klip; renkleri, mekan çekimleri ve sadeliği ile benden de tam not aldı.



Son zamanların en iyisi



Şarkıcı Can Baydar'ın Avrupa Müzik etiketli şarkısı 'Ateş' dinleyici ile buluştu. 'Ateş', yorumunu beğendiğim Baydar'ın, alternatif rock tarzında kendisini ispatladığı bir parça olmuş. Son zamanların en iyisi diyebilirim... Vokalde Fatma Turgut'un da yer aldığı şarkı, benzer işlerin çok ötesinde. Parçanın sözü ve müziği de Baydar'ın kendisine ait. Şarkının ritimleri çok yerinde, elektro gitar ve solo bölümü de çok başarılı. Küçük bir eleştirim olsun; klibindeki giyim tarzı daha iyi olabilirdi. Şarkıdaki 'Sen aşkı oyun mu sandın?' sözleri de çok anlamlı. Herkes kendisinden bir şeyler bulacaktır. Yolu açık olsun.