Size bu hafta belki de bir çoğunuzun şu an duyduğu müzikal bir terimden bahsedeceğim: Absolut kulak ya da diğer bir adı ile mutlak kulak... Absolut kulak; bir müziğin ya da herhangi bir nesnenin çıkardığı sesin notasını anlama yeteneği demek. Çok nadir kişilerde bulunan bu özellik, tamamen doğuştan gelir, asla sonradan kazanılmaz. Micheal Jackson, Mozart, Beethoven gibi büyük müzik insanlarının sahip olduğu bu özelliğe sahip genç bir yetenek ile ben de yeni tanıştım. Coşkun Kıvılcım ve Fırat Özbaylar'ın stüdyosunda tesadüfen karşılaştığım Hacer Akça da böyle bir yeteneğe sahip.







Duyduğu her sesin notasını bire bir çözebiliyor Akça. Bahsettiğim sesler sadece müzikal ezgiler değil, lütfen bu kısma dikkat edin. Buzdolabının motor sesinden soda şişesine vurduğumuz kaşık sesine kadar her şeyin notasını bire bir tanımlıyor Hacer. Ne kadar hoş ve havalı bir durum değil mi?

İTÜ mezunu bu genç yeteneği ileride nasıl bir kariyer bekliyor bilemem ama bildiğim bir şey var, o da birlikte geçirdiğimiz iki saat boyunca ona ve yeteneğine duyduğum hayranlık. Kendisine ileride gerçekleştirmek istediği hayallerini sordum. Klasik kemençe çalmayı çok sevdiğini, müzikle doğduğunu, bundan sonra da hep müzikle yaşamak istediğini söyledi. İyi bir şarkıcı olmanın hayalini kurduğunu, yaptığı besteler ya da şarkılar ile kalıcı eserler bırakmak istediğini ekledi. Yolu açık olsun.







SEKTÖRÜN EN GENÇ ŞARKICISI IŞIL

Son yıllarda müzikal anlamda yaptığı keşifler ile tanınan müzisyen Serdar Ayyıldız'ın yeni keşfi Işıl Ayman... Henüz 15 yaşında olan bu genç şarkıcı ile ünlü müzisyenin birlikte feat yaptıkları Sezen Aksu'nun 'Küçüğüm' şarkısına denk geldim. Gayet yerinde bir seçimle çok başarılı bir işe imza atmış ikili.

Işıl Ayman çocukluğundan bu yana müziğin içinde, stüdyolarda büyümüş. Anne ve babası da müzisyen olan bu genç şarkıcının daha önce de Youtube'da birçok Sezen Aksu şarkısına cover yaptığını söylemeden geçmeyelim. Bildiğim kadarı ile de yaş olarak da en genç şarkıcı şu anda. İkilinin DMC etiketi ile dijital platformda yayınladıkları 'Küçüğüm' şarkısındaki performanslarını çok beğendiğimi bir kez daha söyleyeyim.







POP-CAZ TARZINDA İLK SİNGLE

Kendisini daha önce canlı olarak da dinleme fırsatı bulduğum Işıl Kahraman'ın pop-caz tarzında çıkardığı ilk single çalışması 'Ne Öyleyim Ne Böyleyim' şarkısı ile tanıştırmak istedim sizi bu hafta. İstanbul'da caz müziği sevenler bu ismi canlı performanslarından ötürü iyi tanırlar. Pandemi nedeniyle sahnelere ara veren Kahraman, şimdilerde Garaj Müzik etiketiyle çıkan teklisi ile sektöre farklı bir şekilde giriş yaptı. Sesi ve yorumuyla bu tarzı sevenlere lezzet veren Işıl'ı tebrik ederim.