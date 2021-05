Yaza yaklaştığımız bugünlerde Türk pop müzik şarkıcılarının yeni eserleri müzikseverle buluştu, buluşmaya da devam ediyor. Kimi sevildi, kimi de bizi hayal kırıklığına uğrattı. Herkes eteğindeki taşları döktü derken Derya Uluğ, hafta sonu 'Kanunlar Gibi' şarkısı ile müzik listelerinin tozunu attırdı. Şu an tüm platformlarda Derya'yı zirvede görmek mümkün... Bu yaz arabalarda dinlenecek, story'lere atılacak en uygun şarkı. Şarkıda ayrılan iki sevgilinin atışmalarının olduğu manidar sözler var. Sözü ve müziği benim de yakın markaja aldığım Emrah Karakuyu'ya ait. Aranjesini Ozan Bayraşa ve sevgili Asil Gök yapmış. Şarkının klibinin yönetmen koltuğunda ise İtalya'dan transfer Aytekin Yalçın'ı görüyoruz.



Bu arada her ünlü şarkıcının en büyük sorunu olan menajer ve PR sıkıntısını Derya Uluğ hiç yaşamadı. Ekibi, onun en büyük gücü oldu. İlk çıktığı günden bu yana Habil Ceyhan ve Tayfun Gürken ile çalışan Uluğ, bu şarkıda da ekibinin büyük desteğini görmüş. Bu işe yeni başlayacak olan şarkıcı adaylarına mesajımız şu; ekibinizi iyi seçin.



'KALICI OLMAK İSTEYEN MENAJERLE ÇALIŞMALI'

Birçok yıldız sanatçıyı piyasaya kazandıran müzik yapım şirketi Sing2me Records'un yöneticisi menajer Subutay Yitgin'e kafamdaki soruları sordum...

■ Sanatçılarla menajerlerin ilişkisi nasıl olmalı?

İki tarafın da birbirini iyi tanıması ve sanatçının kariyerini planlayan kişiye kendisini teslim edip güvenmesi gerekiyor. Ülkemizde tam tersi her işe karışan sanatçılar var, onlar yanlarında telefonlara bakan ya da sadece konser sattıran kişileri menajer zannediyorlar.



■ Majör yapımcılar yerini home made yapımcılara mı bırakıyor?

Dijital marketler (Apple Music, Spotify, Youtube) eser üreten vokallere kendilerini gösterebilme özgürlüğünü verdi. Bu isimler yıllarca kendilerini büyük yapımcılara kabul ettirme çabası içindeyken, artık kendilerini birçok platformda göstermeye başladılar. Ancak bu yeterli değil, majör yapımcılarla beraber hareket etmeyi başarabilmeleri de gerekir. Burada da menajerlerin önemi ortaya çıkıyor. Aksi taktirde bu popülasyonda çok az isim kalıcı olacaktır.

■ 2021'in konser trafiği nasıl olacak?

Önümüzdeki yaz ve sonbahar çok mutlu olacağımızı düşündüğüm konserler yapamayacağız sanırım. Sahillerde gerçekleştirilecek amfi tiyatrolar ve arabalı konserlerle bu yazı da geçireceğimizi düşünüyorum. Ülkemizin 2022'ye yurt dışını da örnek alarak hazırlanması gerekiyor. Bu süreçte ülkemizin biletli konserlere katılımı artıracak projelere yer vermesi lazım.



İĞREK'TEN YENİ SİNGLE

Kendine özgü tarzı ve yaptığı besteleriyle popüler müziğin sevilen isimlerinden biri olan Emir Can İğrek, beğeni toplayan şarkısı 'Zemin'in hemen ardından 'Memur' adlı yeni single çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sunuyor.



Sözü ve müziği İğrek'e, aranjesi ise Yiğit Avcı'ya ait olan şarkının klip yönetmenliğini Özgür Ergül üstlendi. 'Memur', Hypers Music etiketiyle tüm dijital platformdaki yerini aldı.