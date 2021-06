Müzik adına iyi olan ne varsa burada sizlerle paylaşmaya devam ediyorum... Geçtiğimiz hafta bir arkadaşımın tavsiyesi ile akıllı telefonlara indirilen bir müzik aplikasyonu ile tanıştım. Adı Musixen... Tek tuşla indirdiğim bu uygulama, daha doğrusu müzik platformu, aslında çok da eski değil. 1 yıl olmuş kurulalı...

'Bu platformda diğerlerinden farklı ne var?' diye sorarsanız, işte burada söyleyecek birkaç önemli nokta var...

Uygulama müzisyenlere online canlı müzik yapma ve konser verme şansı sunuyor. Evet bu şekilde aynı anda 2 bin sanatçı online olarak performans sergileyebiliyor ve bu sayede de gelir elde edebiliyorlar.







Bu anlamda öncelikle söylemeliyim ki, müzik adına her türlü projenin arkasındayım. Musixen adlı bu uygulamayı kuran girişimci Çağrı Bozay'ı dijital sahneyi keşfi ve desteği için kutlamak gerekir. Platformda sadece müzik yok tabii, birçok sosyal sorumluluk ve destek projeleri de hayata geçiriliyor. Bugüne kadar ciddi destekler de yapılmış ihtiyaç sahibi müzisyenlere. Uygulamanın yeni dünya düzeninde değişen sahne ve müzik alışkanlıklarında kendi yolunu bulacağını düşünüyorum.

Merak edenler için bir not; uygulama hem IOS, hem de Android telefonlara indirilebiliyor.







TERTEMİZ BİR SES

Bu hafta size yeni bir isim olan Sefer Boztaş'tan bahsedeceğim... Kendisi müziğin içine doğmuş bir isim. Çocuk yaşlarda bağlama ile tanışınca müzikal kariyeri de kaçınılmaz olarak bu yönde ilerlemiş. Şu anda müzik öğretmenliği de yapan sanatçıyı 'Kızlar Ağladınız mı?' isimli Karadeniz türküsü ile tanıdım ben de...

Aslında Boztaş'ı size yeni diye tanıtsam da, 2019'dan bu yana sektörün içinde olduğunu öğrendim. Hatta bu yeni çalışmasının dışında 'Vay ki Vay' ve 'Sesin Gitmiyor' adlı çalışmalarına da bir göz atmanızı tavsiye ederim.

Ben etnik türküleri seven ve bu anlamda çalışmalar yapan sanatçıları destekleyen bir müzikseverim... Sesini, yorumunu ve şarkı seçimini beğendiğim Boztaş'ı, DMC etiketi ile çıkan 'Kızlar Ağladınız mı' çalışmasındaki başarısından ötürü de tebrik etmek istedim. Yolu açık olsun.







RABİA SOSYAL MEDYANIN MATEMATİĞİNİ ÇÖZMÜŞ

Geçtiğimiz hafta bazı sosyal medya platformlarında isminin 'Müsaadenle' olduğunu öğrendiğim bir şarkı sık sık karşıma çıktı. Kullanıcıların şarkıyla çektikleri videolar, yaptıkları paylaşımlar bende de merak uyandırdı. Biraz araştırınca şarkıyı Rabia Tunçbilek'in seslendirdiğini öğrendim. Rabia, Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'ni bitirmiş. Yani anlayacağınız sanatçı kimliğinin yanı sıra kendisi bir sayısalcı... Bu kimliğinden mi bilinmez ama sosyal medyanın matematiğini çözmüş gibi geldi bana. Şarkının dijitalde aldığı etkileşim hiç de fena değil. Son yıllarda şahit olduğumuz dijital devrimle beraber müzik sadece şarkının iyi olmasından ibaret değil artık; birçok dengeyi içinde barındırması gerekiyor. Rabia da bu dengeyi bozmazsa yolu açık.