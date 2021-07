Kısıtlamaların kalkması ile müzik sektörü hareketlendi, konser ve eğlenceler başladı. Mekanların ve sektör çalışanlarının da yüzü güldü, müzikseverlerin de. Ben de geçtiğimiz günlerde Çeşme Alaçatı'daki Şerefe adlı mekandaydım. Uzun süren kapanmaları fırsat bilen mekan sahibi Davut Çar ve ekibi, mekanlarını pandemiye uygun şekilde düzenlemiş, hijyen kurallarını göz önüne alarak hazırlık yapmışlar. Gelelim mekandaki iki konser performansına... İlk gece Cem Adrian misafirlere unutulmaz bir gece yaşattı. Sahneye ve seyircili konserlere olan özlemi her halinden belliydi Cem'in. İki saat boyunca seyirci de onunla coştu.



Ertesi gün ise aynı mekanda Hande Yener vardı, full çekti tüm masalar. Yener, yeni şarkısı 'Kaç'ı da ilk defa o gece sahnede canlı canlı söyledi. Ünlü popçu bu yaz sahneden inmeyecek gibi görünüyor. Bu arada Yener, o gece Müslüm Gürses'in 'İtirazım Var' şarkısını da söyledi. Gerçekten çok etkilendim; nasıl da yakışmış ona! Önümüzdeki günlerde ise aynı mekanda Merve Özbey ve Derya Uluğ'un olacağını da şimdiden size müjdelemek isterim.



Bu parça listeleri zorlar!

Bu hafta yeni çıkan şarkılar arasında yer alan 'Anlamam'ı çok beğendim. Alt yapıdaki 808 sub bass ve beat muhteşem... Melez, Summer Cem ve Murda'nın bir araya gelerek ürettikleri rap şarkı, yaza damga vuracak. Klibi de farklı geldi. Yönetmeni Philip Herbort çok iyi bir iş çıkarmış. Summer Cem, her zaman olduğu gibi farkını ortaya koymuş.



Murda'nın okuma tarzı da bana keyif verdi. Doğru birliktelik meyvelerini de böyle iyi veriyor işte. Yakında hem Avrupa da, hem de ülkemizde listelerin zirvesine otururlar. Bu şarkı sonrası ben de Melez'in sıkı takipçisi olacağım ve yeni kayıtlarını buradan duyuracağım.



Her şarkının bir kitlesi olacak

Kısa bir süre önce radyolarda kulağıma takılan 'Seveni Bul da Gel', İdo Tatlıses'in ilk albümünde yer alan bir şarkı. DMC etiketi ile yayınlanan albüm uzun zamandır sektörde bekleniyordu. Herkes 'Bomba gibi bir albüm geliyor' diye bahsetse de, ben bu tarz iddialı sözlere mesafeliyim. Çünkü beklenti büyük olunca bazen istenen lezzeti bulamıyor müzikseverler ve bazı bombaların da sonu hüsran oluyor.



Ben İdo albümü için şunu söyleyebilirim; iyi şarkılar seçilmiş, güzel bir iş çıkarılmış. Her şarkı kendi kitlesini yaratacak. 'Seveni Bul da Gel' de albümün iddialı şarkılarından. Tebrikler...