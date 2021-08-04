Minelli'yi bir süredir sıkı takip ediyordum. Birkaç ay önce yayınladığı 'Rampampam' adlı şarkısı Türkiye'de de çok beğenildi. Kısa sürede izlenme oranı 52 milyonu aşan şarkı, son zamanlarda farklı mecralarda sürekli çalınıyor. Rumen sanatçı Minelli'ye müzik üzerine sohbet etmek için ulaştım. Yakaladığı başarıyı da konuştuğumuz şarkıcı, sorularıma içtenlikle cevap verdi.

■ 'Rampampam' şarkısı Türkiye'de çok sevildi. Bunu bekliyor muydunuz? Şarkıyı yaptığımızda hissiyatını çok sevdik ve iyi bir iş olduğunun farkındaydık ama bu kadar büyük bir başarıyı beklemiyorduk. Birçok insanın şarkıyla bağ kurduğunu görmek hepimiz için mutluluk verici.



'ONA ÇOK HAYRANIM'

■ Türkiye'ye gelmeyi düşüyor musunuz?

Türkiye'ye gelip 'Rampampam' eşliğinde sizlerle dans edebilmeyi çok istiyorum. Umarım en kısa zamanda bir araya gelebiliriz.

■ Global Shazam listelerinde altıncı sıraya kadar yükseldiniz. Yurt dışı konserleriniz olacak mı?

Evet, farklı ülkelerde birkaç konser organize ettik bile ve bunun için inanılmaz heyecanlıyım. Sahnede dans etmek için sabırsızlanıyorum.

■ Ortak projede yer almak istediğiniz dünya starları var mı?

Bruno Mars ve Anne Marie ile birlikte bir şarkı yapabilmeyi çok isterim. Martin Garrix, Robin Schulz ve Calvin Harris gibi büyük DJ'lerle çalışmayı da tabii ki. Yaptıkları işlere ne kadar hayran olduğumu tahmin bile edemezsiniz.

■ Türk müziği denildiğinde aklınıza ilk gelen isim kimdir?

Tahmin edeceğiniz üzere Tarkan. (gülüyor) Kendisi çok büyük bir yıldız.



BUĞULU BİR SES

Bu hafta yeni keşfettiğim şarkıcı Bahar Sönmez'den size bahsetmek istiyorum. Daha önce birçok parça çıkarmış ama ben Bahar'ın şarkılarıyla bir arkadaşım vesilesiyle geçtiğimiz günlerde tanıştım.

Sözü ve müziği kendisine ait 'Bilmediğim' adlı şarkısı özgün bir tarzın izlerini taşıyor. Yönetmen Armağan Aygencer'in çektiği klipteki sadelik şarkıyla uyum içinde. Bu konu aslında o kadar önemli ki… Bazen klipler ve görseller, şarkının kendi karakterine ters düşüyor. 'Bilmediğim' gibi özenle yapılmış işlere notum tam. Bu arada Bahar'ın buğulu sesinden de söz etmeden geçmeyeyim. Dinlendiren, yormayan net bir sesi var. Tebrikler, yolu açık olsun.



CAN BAYDAR'DAN YAZ ENERJİSİ

Rock müziğin sevilen isimlerinden Can Baydar'ın yeni şarkısı 'Yine' Avrupa Müzik etiketiyle, 30 Temmuz cuma günü yayınlandı. Geçtiğimiz aylarda çıkardığı 'Ateş' şarkısıyla, müzik listelerinde yer almayı başaran şarkıcı, yeni çalışmasında da söz ve müziğin altına imzasını attı.

Baydar'ın düzenlemesini Cem Şahin ile birlikte yaptığı şarkının klibi de Ecem Gündoğdu tarafından çekildi. Kamera karşısına tek başına geçen Baydar, dinleyicilere yaz enerjisi verdi.