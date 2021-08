Farkındaysanız bu yaz, başarısını kanıtlayan birkaç şarkı dışında pop dünyasında ses getiren yeni iş yok denilecek kadar az. Son zamanlarda Hadise'nin 'Hay Hay' şarkısı hariç patlayan şarkı yok gibi...



Bir de her yerde kulağıma bangır bangır gelen Edis'in söylediği 'Martılar', Tuğba Yurt'un şarkısı 'Benim O', Derya Uluğ'un seslendirdiği 'Kanunlar Gibi' de var.



İYİ Kİ VARSINIZ

Oysa piyasaya çıkan her yeni şarkının bülteninde 'yaza damgasını vuracak' cümlesi var. Ama ne yazık ki çoğu fos çıkıyor. Bu nedenle Hadise, Edis, Tuğba Yurt ve Derya Uluğ'u gerçekten yürekten alkışlıyorum.



Kendi kendime de soruyorum; bu şarkılar olmasaydı 2021 yazı nasıl geçerdi ve nasıl eğlenirdik? Hâlâ yerinde sayıp konserlerini zorla doldurmaya çalışanlara karşı bu muhteşem dörtlüye "İyi ki varsınız" diyorum.



NİHAN SEKTÖRDE ÇIĞIR AÇACAK

Son zamanlarda müzik sektörünün kulislerinde kulağıma gelen yeni bir isim var: Nihan. Kendisini henüz tanımıyorum ama piyasaya çıkacak projesiyle çok iddialı olduğunu söylemek isterim. Nihan'ın 5 şarkıdan oluşan maksi single'ı çok konuşulacak gibi. Biraz araştırdım, sır gibi saklanan şarkılarının hepsi birbirinden güzel. Sektörde bazı dengeleri değiştirecek güçlü bir prodüksiyon. Şu sıralar sektörün en ihtiyacı olan şey bu; yenilik ve müziğe doğru yatırım. Eğer Nihan gerçekten beklediğim bu başarıyı yakalarsa, herkes gardını alsın.



Bu iş, sabun köpüğü şarkıcıları tahtından eder. Bu arada güçlü prodüksiyondan kastım; sadece eserler ve müzik altyapıları değil elbette. Daha büyük bombaları var bu yeni ismin. Mesela dünyaca ünlü ve adını sır gibi sakladıkları bir yıldızın Nihan'ın klibinde oynayacağını duydum. Bu klip için hiçbir masraftan kaçınılmamış. Umarım Nihan'ın bu güçlü girişi sektörde yeni bir çığ açar. Ben de herkes gibi takipte olacağım, buradan gerçek fikirlerimi sizinle paylaşacağım.



REKORA DOYMUYOR

İlginç bir star hikayesini paylaşmak istedim sizinle. Gerçek adı Ensar, dünyada tanınan adıyla ENO. ENO, yıllar önce Almanya'ya mülteci olarak gitmiş. Aslında yaşadığı zorlu hayat onu dünya starı yapmış. ENO, tüm Avrupa'da listelerde zirvede.



Hatta iki hafta önce 'Talentiert' adlı şarkısı da listeleri zorladı. Bu arada ünlü rapçi, geçtiğimiz yıl çıkan ve rekorlar kıran Reynmen'in şarkısı 'Ela'nın sözlerini Emrah Karakuyu'yla birlikte yazmış. Şarkı, 350 milyon tıklanmıştı. ENO altın plak koleksiyonu yapmış gibi; hemen hemen her şarkısı ödüllü. Benim en beğendiğim şarkısı ise 60 milyon kez tıklanan 'Mercedes'.