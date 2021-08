Geçmişte yaptığı işler ile takdirimi defalarca kazanan ama son yıllarda beni epeyce şaşırtan bir isim Aleyna Tilki. Son şarkısı 'Sır' ile de bu şaşkınlığım devam ediyor. Kariyerini orta yerinde katletmeye çalışan Tilki neden bu kadar yenilik ve kaliteden uzak? Şarkının sözleri ve müziği kendisine ait. Bu neyin iddiası ve inadı? Önceki deneyiminde de kardeş kontenjanı ile katledilmiş bir şarkısı vardı.



Bu arada Tilki ailesinin yıldızı parlayan ismi Aleyna olmasına rağmen kız kardeşi Ayça'ya da son zamanlarda çok yükleniliyor. Ablasından ezik kalmasın çabası mı yoksa ailenin "Bu kızımızdan da şöhreti esirgemeyelim" uğraşı mı bilemedim. Ama oyunculuk, şarkıcılık vs. her yolu denediler olmuyor, olmayacak da... Yakında aile "Bu kızdan sanatçı olmaz" deyip onu spor müsabakalarında da karşımıza çıkarabilir. Bu arada belki Aleyna ve kardeşi için bu denli sert konuşmamdan rahatsız olanlar olabilir. Belki aile üzerinde bir etkim olur da en azından kızları üzerinde bu kadar yetenek faşizmi uygulamalarına engel olabilirim diye düşünüyorum.



80'LERİN MÜZİĞİNİ HATIRLATAN ŞARKI

Arnavut kökenli genç bir şarkıcıdan bahsetmek istiyorum sizlere... Adı Albin Hasani. Şarkıcının sözü ve müziği kendisine ait olan 'Bir Başıma' isimli yeni teklisi, Garaj Müzik etiketiyle dijital platformlara girdi.



Şarkılarda 80'lerin tınısı hissediliyor. Sanırım sanatçı da bunu başarmak istemiş. 'Bir Başıma', melankolik sözleri ve heyecanlı ritmi ile A-ha ve Depeche Mode birleşimi olan bir disco/pop şarkısı... Son zamanlarda dinlediğim en farklı işlerden biri.



RAMO'NUN ADI ÇOK DUYULACAK

Son zamanlarda sıkça duyduğum ve ilk kez dinlediğim bir isim Ramo. Asıl adı Ramazan Sülgürlü olan bu yetenekli adam, yaptığı müzik tarzına zıt ama iddialı ve güzel işler yapıyor.



Arabesk ezgilerin tatlandırdığı, popüler kültürün saçma sapan sözlerinden uzak kendi duygusallığını ve içtenliğini taşıyan şarkısı 'Döndüm Deliye', kısa sürede müzikseverlerin beğenisini kazanmış. Arabalarda sıkça sesi yükselen şarkı büyük bir kitleye ulaşmış durumda. Şarkının sözü ve müziği Gazel Azzam imzalı... Yakında Ramo adı sıkça duyulur, benden söylemesi.



5 YIL ÖNCE YAZILAN ŞARKIYA SÜRPRİZ DÜET

Adını bir süredir 'sessizlikle' eşleştirdiğim Can Bonomo, nihayet güzel bir işle karşımızda. Üstelik de yine oyunculuğunu ve hatta bir parça sesini de beğendiğim, şarkıları okuma tarzı ile de aşırı sevimli bulduğum Demet Evgar'la...

Evgar'ı ilk önce 'Aile Arasında' filmindeki başarılı müzik performansı ile keşfetmiştim, daha sonra üçlü bir müzik projesinde yer aldı.



Pandemi döneminde yeterince duyulmayan bu iş, kalitesi ile alkışa değer olmasına rağmen popülariteden uzak kaldığı için unutuldu diye düşünüyorum.

Neyse dönelim Bonomo'nun 'Rüyamda Buluttum' isimli yeni şarkısına. 13 Ağustos'ta Avrupa Müzik markası ile dinleyicilerle buluşan sürpriz düet için ikili klip çekimlerinde de bir araya gelmiş. Can Bonomo'nun bir basın açıklamasına denk geldim... "Bu şarkıyı 5 yıl önce yazdım ancak şimdi vakit buldum kaydetmeye" diyor. Ne diyelim; pandeminin böyle şarkıları ortaya çıkarmada hakkı büyük.