Yıllar önce İsmail YK'nın bestesi olan ve onu unutulmaz kılan 'Müslüm' şarkısını hatırlayanlar, hatta halen sıkça dinleyenler vardır eminim. Bu şarkıyı bilenler, genç rapçi Hayat'ı (Erdem Atalay) da tanır. Hayat, bu şarkının müziğine yazdığı yeni sözlerle kısa sürede milyonlara ulaşmıştı. O dönem dikkatimi çeken genç rapçi, şimdilerde yine müziği İsmail YK'ya, sözleri ise kendisine ait olan 'Dünya' isimli bir şarkı çıkardı.



Son zamanlarda farklı yerlerden kulağıma sıkça gelmeye başlayan bu şarkıyı ve sanatçıyı henüz keşfetmeyenlere tanıtmak istedim bugün...

Kendi özgün tarzını arabesk kültürü ile birleştiren Hayat, hem 'Müslüm'de, hem de 'Dünya'da bu duruşunu devam ettiriyor.

Kliplerine gelince... 'Dünya'nın klibi biraz daha profesyonel. Ama her iki şarkının klibinde de memleket sevdası bayrak figürü ile karşımıza çıkıyor.

2000 doğumlu bu genç şarkıcı, aslında müziğin içinde doğup büyümüş. Kendisi ile geçtiğimiz günlerde konuştuğumda babasının da müzik öğretmeni olduğundan bahsetti.

Yolu açık olsun.



MÜZİK EŞLİĞİNDE ÖZEL BİR DENEYİM

Geçtiğimiz günlerde Bodrum Yalıkavak Xuma Beach'te düzenlenen Organics by Red Bull'un etkinliğindeydim. Akşam saatlerinde ünlü popçu Kenan Doğulu sahnedeydi.



Tüm sağlık önlemlerine uygun ağırlandığımız bu etkinlikte ben de kendime 5 farklı ürünle çok güzel bir organik içecek hazırladım. Hem müzik dinlediğimiz hem de atölyelere katılarak farklı deneyimler yaşadığımız böyle etkinlikleri seviyorum.



GÜZEL ŞARKILARIN MEVSİMİ OLMAZ

En sevdiğim seslerden biri olan Sibel Can, 'Adı Elveda Olsun' adlı şarkısı ile beni ve tabii ki sevenlerini bir kez daha mest etti. Sözü ve müziği Tarkan imzalı şarkının aranjesi Ozan Çolakoğlu'na ait. Emre Kıral'ın da mix mastering yaptığı parça, Sibel Can'dan dinlemeye alıştığımız lezzette bir iş olmuş. Fakat böyle güzel, hareketli bir iş neden yazın başında çıkmamış ve bu kadar beklemiş onu anlayamadım.



Belki sanatçı ve ekibinin başka stratejileri de olabilir. Ama yine de güzel şarkıların mevsimi olmaz, bu leziz şarkıyı bu muhteşem yorumla bol bol dinleriz diye düşünüyorum.



DÜĞÜNLERİN VAZGEÇİLMEZ ŞARKILARI

Etnik ve halk müziğinin sevilen sanatçısı Züleyha Ortak, 'Gelin Kınası 2' albümünü müzikseverlerle buluşturdu...Yapımcı Nilüfer Saltık'ın fikri olan, gelinlerin vazgeçilmez şarkılarının yer aldığı albüm, Kalan Müzik&Z etiketiyle tüm dijital platformlarda dinleyici ile buluştu. Ortak, albümde şarkıları Kürtçe, Zazaca, Ermenice, Arapça dillerinde de seslendirerek geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.



Ortak'ın 'Oy Atlıya Atlıya', 'Kınayı Yakmışlar Geline' gibi kült eserleri yorumladığı bu albüm, adeta arşiv niteliğinde. 'Kınayı Yakmışlar Geline'nin klibini ise Mehmet Hakyemez ve Ferhat Öçmen yönetti. Şarkının düzenlemesi ise DJ ve aranjör Serdar Ayyıldız'a ait.