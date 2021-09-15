Burada sadece müzik yazsam da, bazen de müziğin merkezinde olup biten güzel hareketlere de yer vermeye çalışıyorum. Bu hafta sizlere Bilal Sonses'in geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaştığı bir videonun hikayesini kısaca özetleyeceğim...

Bir gün İzmir konseri için menajeri ve asistanıyla İstanbul'dan yola çıkan Sonses, benzin almak için bir benzin istasyonunda durdu. Burada biri rap şarkıcısı, diğeri de onun arkadaşı olan iki genç yanına geldi. Ama gençler aslında Sonses'i tanımamaktadır. Sadece benzin istasyonunda çektikleri şarkının klibinde Bilal'in lüks kırmızı arabasını kullanmak istediler, hatta 'Seni de klibinde oynatırız' dediler. Bilal de onları bozmadı, arabasını kullanmalarına izin verdi, klipte de oynadı.



Çekim sonrası Sonses, genç rap'çiye bir jest de sosyal medya hesabından yaptı. Genç şarkıcıya "Videoyu kendi hesabımda paylaşmak istiyorum. Instagram'da benim de kendime göre bir takipçim var. Bir kişi bir kişidir. Hem benim de havam olur" dedi.

Adını bu ilginç olay sayesinde öğrendiğim rap'çi Rıdvan Aslan, nam-ı diğer Petrichor, bu teklifi kabul etti. Bilal Sonses videoyu Instagram'a yükleyince, Rıdvan Aslan klibinde kullandığı aracın sahibinin son günlerin en ünlü seslerinden biri olduğunu öğrendi. 1 milyon 300 bin takipçisi olan Bilal Sonses'in fanları, rap'çi Petrichor'u mesaja boğdu.

Bilal Sonses'in hem yardımsever hem de eğlenceli yaklaşımı benden büyük alkış aldı. Bu tarz destek hikayelerini bu köşede sıkça yazmak isterim. Akışlar bu hafta Bilal'e...



PARATURK BELÇİKA LİSTELERİNDE

Her geçen gün Türk sanatçıların yurt dışı başarılarına bir yenisi daha ekleniyor. Rap müziğin dünyada ve ülkemizde popülerliğinin artmasıyla birlikte yetenekli birçok Türk genci, Avrupa'nın farklı şehirlerinden seslerini yükselterek bu tarza damgasını vuruyor. İşte o isimlerden biri de gerçek adı İbrahim Altın olan Paraturk.



Genç rap'çi Belçika listelerinde üst sıralarda. Son yaptığı üç şarkı ile müzikal gündemini koruyan Paraturk, şimdilerde yoğun bir şekilde albüm hazırlığı içinde. İddialı bir iş çıkarmak için uğraştığını söylüyor. Öğrendiğim kadarı ile 20 parçalık albümünü kasım ayında müzikseverlerle buluşturacak. 11 sürpriz feat'in olduğu albümün adı da şimdiden belli: 'Wat Een Leven' yani 'Bu nasıl bir hayat'... Sabırla bekliyoruz.



2 HAFTADA 7 MİLYON İZLENME

Azeri kökenli sanatçı Sura İskender'in adını sık duyuyorum. Türkiye'de yaptığı farklı müzik tarzı ile büyük kitleye sahip olan Sura'nın son şarkısı 'Yok' da sürekli kulağıma geliyordu.



Youtube'a göz attığımda sebebini anladım; iki haftada 7 milyon kişi izlemiş şarkıyı. Şarkı gerçekten çok başarılı.