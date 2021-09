Yaklaşık iki aydır sosyal medyada muhteşem bir tanıtım filmi oynuyor. Sağlık Bakanlığı öncülüğünde, Cem Karaca'nın 'Bu Son Olsun' şarkısı, Sertab Erener'in huzur ve güven veren sesinden, biraz da sözleri değiştirilerek aşı kampanyası kapsamında tanıtım videosu haline getirildi. Dinlerken eminim benim gibi herkesin tüylerini ürperten, toplumsal bilinci yükselten bu şarkı için 'Ağzına, yüreğine sağlık Sertab Erener' diyorum.



Şimdi 'Aşı kampanyası filminin müzik köşesinde ne işi var?' diyeceksiniz? Aşının önemine dair toplumda farkındalık yaratmaya çalışması, bu şarkıyı köşeme taşımama vesile oldu elbette. Konserlerinde aşı karşıtı olup izleyenleri de bu tarafa yönlendirmeye çalışan duyarsız şarkıcılara inat Erener, bu muhteşem şarkı ile hedefi tam 12'den vurdu. Aşı kampanyası filmi için müziği gerçek bir iletişim aracı olarak doğru şekilde kullanan Sağlık Bakanlığı'nı da takdir ediyorum. Bu şarkı ve videoyu izlemeyenler varsa hâlâ, hemen tıklasınlar derim.



LİL ZEY VE KHONTKAR'I BULUŞTURAN KLİP

Türkçe rap dünyasında yakından takip ettiğim Lil Zey, Universal Music Türkiye etiketli ilk albümü 'Kara Tiyatro'da yer alan, benim de beğendiğim 'Olamam İflah' şarkısını kliplendirdi.



Khontkar ve Lil Zey'i buluşturan şarkının klibi Utku Kemal Durmaçalış imzalı. Lil Zey'in mayıs ayında yayınlanan ve Luciano ile feat çalışması 'Elmas' da oldukça başarılıydı. Lil Zey, takip ettiğim kadarı ile şarkıları kadar kliplerine de büyük önem veriyor. Aynı görsel başarıyı 'Olamam İflah'da da yakalamış. Kısa zamanda şarkıyı bu kliple milyonlarca kişinin izleyeceğine dair hiç şüphem yok.



KAAN'DAN İNGİLİZCE ŞARKILAR GELİYOR

Bir arkadaşımın tavsiyesi ile dinlediğim Kaan ile okuyucularımı tanıştırmak istiyorum bu hafta. Kaan, Amerika'nın New Hampshire eyaletinde doğmuş bir Türk müzisyen. Sing2me Records etiketli 'Gel' adlı şarkısı benden tam not aldı. Farklı bir okuma tarzı var Kaan'ın. Belli ki pop, R&B ve rock müziğini bir araya getirmeyi seviyor.



Bu arada küçük bir not; Duval ile bir çalışma hazırlığında olan genç şarkıcı, Los Angeles'ta müzik yapmaya devam edip, 2021 yılının sonuna doğru da Türkçe ve İngilizce müziklerle sektörde ilerlemeyi hedefliyor. Yolu açık olsun.



ARDIÇ'TAN MURAT GÖĞEBAKAN ANISINA ŞARKI

Bir önceki şarkısından da övgü ile bahsettiğim Ardıç, yine sesine ve tarzına uygun muhteşem bir şarkı yaptı. Sesindeki yürek burkan havayı 'Kalbim Yaralı' şarkısı ile sevenleriyle paylaşıyor. Şarkıyı Murat Göğebakan'ın anısına seslendirdiğini belirten Ardıç, "Göğebakan'ın uğradığı ihaneti ve ölümünü unutmadım" diyor.



Şarkının sözleri Ömer Faruk Güney'e, müziği ise Mazlum Çimen'e ait. Aranjesine ise Barış Engürlü imza atmış. Çok güzel bir kış şarkısı olmuş. Bu arada parçanın bir de rap bölümü var. Bu bölümdeki sözler de Ardıç'a ait.